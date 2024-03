Uomini e donne, Armando Incarnato: “Ritornerò a prendermi ciò che era mio”/ Il messaggio d’amore sibillino

Uomini e donne, Armando Incarnato torna a parlare d’amore via social network: il messaggio romantico del cavaliere veterano al trono over

É un Armando Incarnato particolarmente intimista il protagonista di un nuovo post inaspettato, via Instagram, mentre l’occhio pubblico si chiede il motivo dei suoi continui back & forth a Uomini e donne. Il cavaliere napoletano, entrato a far parte della storia del piccolo schermo made in Italy per la scelta di condividere pubblicamente con i telespettatori di Uomini e donne la ricerca dell’amore dopo essere diventato padre da una precedente relazione, potrebbe voler indirizzare -quello che si direbbe il suo nuovo messaggio amoroso a mezzo social- ad una fiamma storica (forse ex) a cui lui sarebbe vincolato per un legame importante.

O almeno questo é il sentiment social predominante, che l’occhio pubblico matura relativamente alla caption del nuovo scatto che via Instagram immortala il veterano cavaliere alla ricerca dell’amore nel parterre del trono over di Uomini e donne, in un primo piano divenuto virale.

Le parole sibilline di Armando Incarnato

” Ritornerò a prendermi ciò che é

sempre stato mio …Aspettami… é inutile che mi cerchi in un altro.- si legge nel messaggio sibillino che Armando Incarnato potrebbe voler lanciare pubblicamente riferendosi ad una donna conosciuta al popolare programma di Maria De Filippi, Uomini e donne-, Gucci? non lo trovi da Vuitton! e la lana non va confusa con la seta!”, rimarca quindi il volto storico di Uomini e donne. Quasi come a dirsi certo di essere più unico che raro come uomo, e quindi insostituibile, l’unica scelta possibile per la persona amata. Che il messaggio possa essere indirizzato ad una persona conosciuta fuori il contesto di Uomini e donne, tuttavia, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

Ma oltre i commenti social di consenso, per Armando Incarnato, a margine del post dal destinatario top secret, giungono anche critiche da parte degli internauti attivi: “e l’amore non lo trovi da Maria De Filippi”, commenta qualche utente contestando così la scelta del napoletano di prendere parte ad una trasmissione popolare come Uomini e donne per trovare la dolce metà. Insomma, l’occhio pubblico via social sembra dividersi sul conto di Armando Incarnato.











