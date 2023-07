Uomini e donne, Armando Incarnato: “Se dovete chiedere rispetto, siete cornuti..”/ La frecciatina social

Uomini e donne, Armando Incarnato rompe il silenzio social: la frecciatina sibillina

Sulla scia del gossip infuocato che lo vedrebbe nascondere un presunto nuovo amore, Armando Incarnato, in attesa della conferma o bocciatura rispetto al ruolo di cavaliere di Uomini e donne, lancia una perla d’amour. Riattivatosi tra le Instagram stories, il popolare cavaliere napoletano del dating show condotto da Maria De Filippi, sui sentimenti e la ricerca dell’amore e in onda in chiaro TV e streaming sulle reti Mediaset, si lascia andare a quella che si direbbe una frecciatina al veleno. Si tratta di uno stato pubblicato via Instagram, un messaggio a corredo di un nuovo scatto condiviso con il web via Instagram.

“Se in amore dovete chiedere il rispetto vi posso assicurare che siete single e molto probabilmente cornuti/e. La perla del giorno!”, si legge nel dettaglio, tra le righe che il cavaliere rilascia nel nuovo post a mezzo social.

E chi sia il destinatario nel post della sospetta frecciatina resta l’arcano da svelare. Non si direbbe azzardata l’ipotesi, quindi, l’ipotesi che Armando sia sia lasciato andare alla frecciatina social alludendo alla nuova vociferata liaison amorosa, forse chiusa sul nascere. Questo, quando ormai manca poco alla ripartenza delle registrazioni di Uomini e donne in onda a partire dall’11 settembre 2023, attese al via per la fine del mese imminente di agosto.

Web diviso su Armando Incarnato

E, intanto, non mancano le pronte reaction del popolo del web, tra i commenti social rilasciati a margine del post sibillino di Armando Incarnato, che potrebbe confermarsi oppure non tornare a Uomini e donne tra i re-entry protagonisti del trono over. “Troppa vanità…e poca sostanza mio caro”, si legge tra le reaction social degli utenti attivi, e poi ancora “Armando, Armando,tu cerchi quel tipo di donne cui piace mettersi in mostra e poi di cosa vuoi lamentarti”; “Ma tu riesci ad amare qualcuna? Da come ti comporti con le donne non dovresti pronunciare la parola rispetto”. Poi, però, oltre le critiche si rilevano anche i consensi dei fan di Armando, che giungono perlopiù dal fandom femminile: “Abbronzato”, “Mamma mia, sei bellissimo…”.

