È diventato famoso grazie alla partecipazione al dating di Canale 5 come cavaliere ma oltre a un discreto seguito sui social, con la popolarità sono arrivati anche gli hater, gli odiatori sui social che non perdono occasione per attaccarlo e per questo motivo nelle scorse ore Armando Incarnato di Uomini e Donne è esploso in durissimo sfogo replicando in maniera netta e chiara alle critiche ed agli attacchi. L’ex cavaliere sui social si mostra con moto fiammanti ed auto sportive, ma anche in cene eleganti e costose e vacanze da sogno. Insomma un’ostentazione del lusso che non piace che a molti e non è piaciuta e sui social sono piavuti gli attacchi.

Armando Incarnato è stato accusato non solo di ostentare il lusso e di essere una persona leggera e superficiale ma qualcuno è arrivato a mettere in dubbio addirittura la lecita provenienza dei suoi soldi. E per questo motivo l’ex cavaliere del Trono Over ha perso la pazienza e si è sfogato: “A dire di qualcuno mi dovrei vergognare per le cose che posto, per la tipologia di vita e per il fatto che magari sono in giro a divertirmi e a passare qualche serata pulita con amici. Non faccio uso di niente, non rubo, non chiedo prestiti in giro alle persone, non ho vizi di gioco e quant’altro. Mai fatto del male nemmeno ad una mosca, amo le auto sportive, le moto, la buona cucina, il buon vino e le persone pulite”.



E poi ancora l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha tuonato: “Non giudico la vita degli altri perché ognuno è libero di fare quello che ca**o gli pare e piace e scegliersi la vita che vuole. Evitate cortesemente di giudicare la mia che, per vostro dispiacere, è pulita a 360 gradi. Siamo svegli, scaltri, intuitivi e con la scuola alle spalle, ma PULITI!” Insomma, Armando che pochi giorni fa ha avuto uno scambio di dolci dediche con Ida Platano, con il carattere sicuro e schietto che lo contraddistingue ha voluto mettere i puntini sulle ‘i’ e chiudere sul nascere qualsivoglia illazione su di lui. Basterà a fermare gli haters e gli odiatori dei social?