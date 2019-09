Uomini e donne/ Armando Incarnato “si sta trasformando”, chirurgia? (Trono Over)

UOMINI E DONNE: ARMANDO INCARNATO E I RITOCCHINI

Armando Incarnato si sta trasformando? Sembra proprio di sì. Il cavaliere del trono over di Uomini e donne continua a mutare giorno dopo giorno e, in particolare, già tra la fine della scorsa edizione e l’inizio della nuova, Armando è cambiato molto e non solo per quello che sembra essere un calo di peso, non drastico ma comunque visibile, ma anche per via di un cambiamento nell’acconciatura, adesso sfoggia quella che sembra essere una frangia, e per il colore, troppo chiaro rispetto al nero sfoggiato nella scorsa edizione. E il volto? Anche in questo caso c’è chi avanza l’ipotesi che ci sia stato un ritocchino magari proprio da parte di un chirurgo estetico. Sono in molti quelli che sui social hanno notato questo cambiamento e che lo hanno fatto presente ma Armando non si è lasciato travolgere rispondendo a tono. In particolare, a chi scrive: “Armá non sembri nemmeno tu”, lui risponde: “invece si…acqua e sapone”. Sarà vero? Clicca qui per vedere una delle sue ultime foto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA NUOVA REGISTRAZIONE…

Armando Incarnato tornerà di nuovo in studio per una nuova registrazione di Uomini e donne anche se, al momento, non si capisce anche se lui e gli altri senior del trono over lo faranno davvero oggi o addirittura giovedì pomeriggio seguendo a ruota ai nuovi tronisti in studio domani pomeriggio. I senior sono come sempre quelli che rendono il pomeriggio di Canale 5 più movimentato e anche nella nuova registrazione succederà lo stesso visto che Ida Platano sembra poco propensa a dimenticare Riccardo Guarnieri, mentre alcuni hanno notato lo strano avvicinamento proprio tra Armando e Pamela Barretta. Come andrà a finire per dama e cavalieri quest’anno?

