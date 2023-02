Uomini e donne, Armando Incarnato va via?/ L’accusa choc di Gianni Sperti

Uomini e donne, le anticipazioni delle registratosi del 13 febbraio 2023: Armando Incarnato riceve un’accusa in studio e…

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Armando Incarnato che rischia di rivelarsi la nuova uscita di scena dal trono over, per via di Gianni Sperti. Armando, ormai cavaliere veterano facente parte del trono over del dating-show di Canale 5, é attivo da anni in TV alla ricerca dell’amore. In molti, tra i telespettatori, si chiedono come mai a distanza di anni dal suo debutto a Uomini e donne il napoletano non abbia dato l’esclusiva a nessuna tra le dame del parterre over, per un’uscita coppia dal programma. Questo, accendendo il sospetto generale che lui sia a Uomini e donne per accalappiarsi della mera visibilità, quindi seguito social, come fonte di successo e business. Che sia solo un pregiudizio? Ad alimentare il sospetto ci pensa Gianni Sperti e l’occasione é la registrazione della nuova puntata di Uomini e donne, tenuta il 13 febbraio 2023.

Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 13 febbraio/ Addio Armando Incarnato?

“Gianni accusa Armando di non essere interessato a nessuna donna da anni e di essere lì e non concludere mai- si apprende dalle anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, relativamente alla nuova puntata del dating show-. Armando risponde che non le piace più nessuna,che

c’era una sola donna che le piaceva

tanto…”.

Uomini e donne, Riccardo scorda Ida con Michela?/ É scontro con Armando: il triangolo

Gianni Sperti attacca Armando Incarnato: cosa rischia il napoletano

L’accusa che l’opinionista veterano a Uomini e donne, Gianni Sperti, lancia ad Armando Incarnato, é durissima e potrebbe compromettere la posizione del cavaliere campano agli occhi della produzione facente a capo alla conduttrice del programma, Maria De Filippi. Ma in replica a Gianni, in studio, arriva anche la dichiarazione della De Filippi, che almeno per il momento scagionerebbe Armando da ogni accusa sul nascere e lo terrebbe salvo a Uomini e donne: “Maria subito ha detto: “Antonella che ora fa coppia con Luca”.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 11 febbraio/ É triangolo con Riccardo?

Insomma, secondo gli ultimi spoiler tv, Armando Incarnato subirebbe il fascino di Antonella, che però sarebbe protagonista di una conoscenza intima con Luca: “Luca e Antonella si stanno conoscendo al di fuori”. Che Armando Incarnato sia quindi destinato a restare tra i cavalieri che cercano l’amore a Uomini e donne?











© RIPRODUZIONE RISERVATA