Uomini e Donne/ Armando Incarnato: “voglio uscire con Barbara De Santi” (Trono Over)

Armando Incarnato,. uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne, lancia un appello a Barbara De Santi. Fortemente criticato nelle ultime settimane per quanto accaduto con Ida Platano, Armando si è lasciato andare ad un lungo sfogo sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Spesso vengo attaccato sui social, ma è il prezzo da pagare quando ci si espone in un programma seguito come Uomini e Donne. La gente si sente in diritto di giudicare. Se l’attacco è ironico ed educato, io rispondo con la stessa ironia ed educazione, ma quando sono attacchi più pesanti, purtroppo il mio carattere mi porta a rispondere a tono. Alla fine però i giudizi al vetriolo non mi toccano più di tanto. Vorrei ci fosse più delicatezza nel commentare, nel giudicare il prossimo, la gente lo fa senza leggere, senza capire, senza pensare…”, ha confessato il cavaliere che, pur essendo stato deluso diverse volte dal gentil sesso, continua a sperare di poter trovare l’amore.

UOMINI E DONNE: L’APPELLO DI ARMANDO INCARNATO A BARBARA DE SANTI

Tra le dame che, maggiormente, criticano Armando Incarnato c’è Barbara De Santi con cui il cavaliere ha avuto numerosi scontri. A tal proposito, Armando si chiede il motivo di tale astio nei suoi confronti. “Non capisco perchè Barbara non riesca a capire che quando ho esagerato a parole con una donna è stato perchè questa si è mostrata sleale nei miei confronti. Barbara non riesce a scindere le situazioni e mi dà contro a prescindere, dando spesso i numeri senza poi chiedere scusa, cosa che invece io faccio e che ho fatto anche ultimamente con lei”, ha dichiarato il cavaliere del trono over. Nonostante abbia tentato più volte di far capire a Barbara il suo punto di vista, Armando non è mai riuscito nel suo intento. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, così, confessa che, forse, la soluzione ideale sarebbe uscire a cena: “La inviterei a cena solo per farle capire come sono davvero. Mi ha definito un uomo violento nonostante tutte le donne con cui sono uscito hanno dichiarato di essersi trovate bene con me“.

