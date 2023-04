Uomini e donne, Armando Incarnato vuole Rebecca?/ Punge Alessio e…

Uomini e donne, Armando Incarnato diventa protagonista di un nuovo triangolo? Le anticipazioni tv

Si preannuncerebbe il preludio di un nuovo “triangolo” al trono over di Uomini e donne, che vede Armando Incarnato pungere i conoscenti Alessio e Rebecca. Questo é stando alle ultime anticipazioni TV che rilascia il beninformato Lorenzo Pugnaloni, via Instagram, attraverso la pagina social Uomini e donne classico e over, relativamente alle nuove registrazioni TV del dating show di Maria De Filippi tenutesi tra il 15 e il 16 aprile 2023.

“Al centro studio, Alessio che è uscito con la ragazza che aveva corteggiato Armando, Rebecca – anticipano i curiosi spoiler TV delle nuove puntate di Uomini e donne, che saranno prossimamente in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity -. A lei non piace fisicamente lui,.ma dice che sta andando oltre”. Insomma, a quanto pare, alla corte dei sentimenti di Uomini e donne, tra i protagonisti all’attivo al trono over Rebecca non si direbbe di certo entusiasta della conoscenza avviata con Alessio, per la mancata attrazione fisica tra i due.

Armando Incarnato segna la fine della nuova conoscenza al trono over?

Eppure, da parte della dama c’é comunque la volontà di approfondire la frequentazione con il cavaliere appena conosciuto, guardando al di là delle apparenze fisiche. Questo, in virtù delle peculiarità caratteriali positive di Alessio: “…perché lo considera comunque un bravo ragazzo”, aggiunge il beninformato sulle novità del trono over di Uomini e donne. Tra i due neo conoscenti, però, potrebbe presto giungere all’epilogo la nascente frequentazione, per via di un “terzo incomodo”, ossia l’altro protagonista over, Armando Incarnato.

“Si è messo in mezzo”, fa sapere il beninformato sul conto del cavaliere di Napoli, Armando, che con la sua lingua tranchant potrebbe presto spegnere la fiamma della nuova conoscenza accesa a Uomini e donne. Che l’intromissione in questione sia dovuta ad un interesse nutrito da Incarnato verso la dama Rebecca? Chissà.











