Uomini e donne: “Armando, Riccardo e Gemma non cercano l’amore…”/ L’accusa di Paola Ruocco

Uomini e donne, Paola Ruocco torna al trono over? L’intervista rivelatrice con la mention di Armando Incarnato, Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri

É una Paola Ruocco dalle parole tranchant, la dama uscente del trono over di Uomini e donne, che torna a parlare di sé e non solo, menzionando Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Gemma Galgani. L’occasione che la dama ha, di poter tornare a parlare ai media dopo l’uscita di scena dalla popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi sulle reti Mediaset, é un’intervista concessa a Lollo magazine, il rotocalco di gossip diretto da Lorenzo Pugnaloni, online.

Tra una dichiarazione e l’altra, in replica ai quesiti ricevuti e in previsione della nuova stagione di Uomini e donne in partenza in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Paola Ruocco silura i tre summenzionati volti noti con cui lei condiviso il trono over fino alla sua uscita di scena dal dating show.

Sulla possibilità di rivedersi di nuovo in attività alla ricerca dell’amore, tra i protagonisti del trono over per la nuova stagione di Uomini e donne in partenza a settembre 2023, Paola Ruocco non dà conferma né categorica smentita: «Per il momento certo non è il mio primo pensiero…. devo riordinare un pò le idee.>>. La popolare Paola é reduce dalla lovestory naufragata con il cavaliere conosciuto proprio a Uomini e donne, Daniele, e potrebbe pertanto candidarsi per una re-entry alla trasmissione suo sentimenti condotta da Maria De Filippi, o comunque ricevere una proposta da parte della produzione del format per il possibile ritorno televisivo.

L’attacco ai veterani di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Gemma Galgani

Nel frattempo, quasi certo si direbbe il futuro ritorno a Uomini e donne dei personaggi veterani nel parterre dei protagonisti del trono over, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. E a quest’ultimi Paola destina un attacco al veleno, in un parallelo in cui lei la farebbe da padrona: <<(Ride), scusate se rido ma ripeto: non credo che siano interessati a trovare l’amore. Credo che l’esperienza che ho avuto io abbia dimostrato chi veramente si mette in gioco.>>.

