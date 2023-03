Uomini e donne, Armando: “Seguo il cuore, un problema?”/ Conquista Ida: web in tilt

Uomini e donne, Armando Incarnato si lascia andare in un monologo sulla ragione del cuore

É un Armando Incarnato inedito, commosso, quello che sorprende l’occhio pubblico di Uomini e donne, con un sentito monologo sulla ragione del cuore e l’emozione, nella lingua di Napoli. Un momento TV che ora manda i telespettatori di Uomini e donne in visibilio, via social, dove oltre le critiche degli haters si registrano anche i consensi commossi dei fan e i complimenti di chi si ricrede in positivo sul conto di Armando Incarnato. E, tra i consensi, non può mancare il messaggio supporter di Ida Platano, ex dama del trono over che uscita dagli studi di Uomini e donne fa ora coppia con Alessandro Vicinanza, dopo la ricerca dell’amore in TV, che invece continua per il napoletano.

“Usciamo dal contesto televisivo – così esordisce il monologo di Armando Incarnato registrato alla nuova sfilata “Perché devi scegliere me” di Uomini e donne -, vi faccio capire il senso di questa vita. Ecco perché dovresti scegliere me. Avrei potuto scegliere qualsiasi outfit, ma io sono così. La mattina mi sveglio, mi faccio una doccia ed esco. Nonostante le esperienze negative in amore, in famiglia, nelle amicizie, continuo a vivere seguendo il mio cuore, quello è il problema. Il cuore è analfabeta, non sa scrivere, non sa parlare, è come un poeta che non sa cantare. Si imbroglia, sposta le virgole, non capisce. Mette un punto esclamativo dove non deve esserci, e io mi imbroglio come lui. E addio felicità. Forse per colpa di questo cuore non vengo mai capito, sono tante”. E il sentiment , poi, si fa via via più sentito, con Armando che sembra chiedersi se sia sbagliato lasciarsi andare alla ragione del cuore : “le volte che vengo qui con la speranza di trovare un po’ di sincerità. A volte penso che è meglio se la cerco fuori una ragazza che mi accarezza il cuore. Sempre perché non vengo mai capito, vi assicuro che avrei dovuto prendere quella via tante volte. Quando per colpa di Gianni anche Maria non mi capisce, penso allora è meglio se sparisco. Vi possono sembrare una stron*ata queste rime, ma quando uno parla con il cuore, le parole belle si mettono in fila. Io forse mi dimetto, nell’attesa però aspetto il vostro verdetto”.

Il monologo sentito divide il sentiment dell’occhio pubblico di Uomini e donne

Un momento commosso che gli opinionisti di Uomini e donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, criticano con toni aspri. “C’è bisogno del traduttore perché non abbiamo capito tante cose”, tuona Tina sul monologo partenopeo. Quindi Incarnato spiega cosa si cela dietro quella che può apparire la sua maschera da duro, ossia “due cuori”: “Quando si ragiona con il cuore spesso e involontariamente non si viene capiti. Anche un atteggiamento di rabbia, di violenza verbale, sembra cattiveria. E non è così, non sono mai riuscito a farlo capire. Vi assicuro che mi sono sempre spinto per un senso di lealtà. La lealtà deriva dal cuore, e vorrei che la persona che stia al mio fianco lo capisca. Amo tutto ciò che può sembrare facile e indifeso, anche se non lo è. A Uomini e Donne cerco una persona, e qui una persona deve capire che la mia irruenza parte dal cuore”. E ad aumentare il carico é poi Gianni Sperti, sul conto di Armando Incarnato: “Dopo il discorso del Presidente il 31 dicembre, chiedo la beatitudine di Armando. Tu fai questo monologo, ma poi durante le puntate non esce questa parte di te. Quando sei in puntata c’è testa e cattiveria”.

Nel frattempo, anche se ormai fuori dal contest TV di Uomini e donne, Ida Platano supporta Armando condividendo il monologo di Napoli tra le Instagram stories. E, dal suo canto, Incarnato le replica con un amorevole “Ti voglio bene”, corredato con tanto di emoticon a forma di un cuore rosso.











