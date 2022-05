Uomini e Donne Armando vs Alessandro “Non sei di Napoli”/ La risposta lo fa infuriare

Una puntata di scontri a Uomini e Donne a causa dei nuovi scontri tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Tutto è nato dopo che la Dama Melissa ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con Alessandro: “Questo trasporto non c’è. Non so se è dovuto al contesto o al fatto che io non lo conosca” e il suo pretendente ha replicato: “A me lei piace ma se queste sensazioni non le hai da subito…”

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza umiliato da Armando Incarnato/ "Fai tanto…"

La discussione tra i due pretendenti è nata nel momento in cui Armando si è avvicinato alla Dama Melissa per sussurrarle qualcosa durante un ballo e successivamente alla richiesta di Tina Cipollari di avere più informazioni sulla conversazione avvenuta in privato tra i due partecipanti al dating show di Canale 5.

Lite a Uomini e Donne tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato

Armando Incarnato ha sostenuto che il comportamento di Alessandro Vicinanza non sia corretto perché preferisce divertirsi nei locali anche mentre porta avanti la conoscenza con la Dama: “Quando io mi divertivo a fare cene spettacolo con amici, ero single. Quando vieni a Uomini e Donne e continua a fare quella vita, ti rapporti con una donna ma che puoi darle? Una serata?”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni: Maria Grazia e la spiazzante confessione su Riccardo

Tina Cipollari è intervenuta subito nella conversazione scagliandosi contro il Cavaliere napoletano: “Il tuo vero problema è che temi che qualcuno ti rubi la scena, lui è di Napoli”, la frase dell’opinionista è stata subito interrotta da Armando che ha replicato: “Lui non è di Napoli, è di Salerno”. In quel momento Vicinanza ha sussurrato: “Per fortuna”, una replica che ha mandato su tutte le furie l’altro cavaliere che ha urlato nei suoi confronti: “Che hai da dire su Napoli? Sei un cafone!” e ha poi chiesto alla presentatrice di abbandonare qualche minuto lo studio: “Mi devo calmare” e riferendosi al collega ha detto: “Non devi parlare, ti devi stare zitto!”.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 7 maggio: Luca bacia Lilli, Gemma esce…

© RIPRODUZIONE RISERVATA