Uomini e Donne/ Armando vs Juan Luis: “dietro il perbenismo…” (Trono Over)

Armando Incarnato ancora contro Juan Luis Ciano? Dopo la durissima discussione avvenuta durante la scorsa puntata del trono over di Uomini e Donne, Armando lancia una frecciatina sui social che sembra diretta proprio al pretendente di Gemma Galgani. “E tanto di cappello a tutte quelle persone, che dietro il perbenismo dialettale nascondono la più grande forma di cattiva educazione nei confronti del prossimo. A scuola ci sono andato ma ho imparato altro”, ha scritto su Instagram il cavaliere napoletano che, pur non citando esplicitamente Juan Luis, sembra riferirsi proprio a lui. Armando non ha mai nascosto la propria antipatia nei confronti di Juan che, secondo il parere di Incarnato, non sarebbe totalmente sincero con Gemma. Da parte sua, Juan Luis continua a sfoggiare il suo sorriso sui social non facendo assolutamente riferimento a quanto accaduto in puntata.

ENZO CAPO E LA DEDICA A PAMELA BARRETTA

Nessuna crisi tra Enzo Capo e Pamela Barretta. Dopo due mesi, diversamente da quello che pensavano i fans del trono over di Uomini e Donne, l’ex cavaliere e l’ex dama non solo stanno ancora insieme, ma sono sempre più felici, uniti e innamorati. “Dopo quasi 2 mesi fuori dal programma noi due ancora insieme e sempre più innamorati“, scrive Enzo su Instagram pubblicando una bellissima foto di coppia. Enzo e Pamela sono così pronti a vivere il primo Natale insieme e a brindare ad un 2020 ricco d’amore. Accanto al cavaliere, la Barretta ha ritrovato il sorriso e, soprattutto, la fiducia nell’amore. Enzo, infatti, ha la capacità di farla sentire una principessa e, in futuro, i due potrebbero decidere di annullare le distanze andando a convivere. Per il momento, però, cercano di viversi ogni volta che possono, ritagliarsi il giusto spazio per coltivare un amore che, nato davanti alle telecamere, sta diventando sempre più forte e importante.



