Uomini e Donne: arriva la versione Vip?/ Maria De Filippi pensa a Silvia Toffanin e…

Uomini e Donne: in onda in estate con la versione vip?

Uomini e Donne continua ad andare in onda tutti i pomeriggi con il trono classico e il trono over incollando, ogni giorno, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. In onda da anni, il dating show di Maria De Filippi ha quasi sempre puntato su tronisti sconosciuti anche se, in passato, sul trono sono arrivati anche ex concorrenti del Grande Fratello come Critina Plevani, ma anche showgirl come Giulia Montanarini ed ex Miss Italia come Clarissa Marchese. Una versione vip, però, non è mai stata realizzata e presto potrebbe concretizzarsi.

Secondo un’indiscrezione del settimanale Nuovo, infatti, pare che Maria De Filippi stia pensando ad una versione vip di Uomini e Donne. Un’edizione nuova del dating show che potrebbe essere trasmessa d’estate nello spazio lasciato vuoto da Temptation Island che, quest’anno, on dovrebbe andare in onda.

Uomini e Donne vip: conduttrice e tronisti

Secondo un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi starebbe pensando a Silvia Toffanin come conduttrice della versione vip di Uomini e Donne. Nei confronti della Toffanin, la De Filippi ha sempre dimostrato molta ammirazione proponendole la conduzione di Temptation Island e Amici Celebrities che, però, Silvia ha sempre rifiutato essendo impegnata con Verissimo e la famiglia.

Oltre a pensare alla Toffanin, la De Filippi starebbe pensando a tre tronisti famosi che potrebbero inaugurare la versione vip del dating show di canale 5. I nomi sui quali starebbe puntando la De Filippi sono Valeria Marini, Pamela Prati e Antonio Zequila. Saranno questi i primi tronisti famosi di Uomini e Donne Vip qualora dovesse essere realmente realizzato?

