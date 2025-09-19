Uomini e Donne sta per tornare in onda: arriva l'annuncio ufficiale che conferma la partenza del programma di Maria De Filippi.

L’attesa sta ufficialmente per terminare perché, come annuncia ufficialmente la pagina Instagram di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda da lunedì 22 settembre, alle 14.45, su canale 5, al termine dell’appuntamento con la soap opera turca Forbidden Fruit. Ad aprire la prima puntata di Uomini e Donne sarà, come sempre, Maria De Filippi che, prima di accogliere i protagonisti della nuova stagione, saluterà Gianni Sperti e Tina Cipollari chiedendo loro come hanno trascorso l’estate. Spazio, poi, alla presentazione dei primi tronisti.

Maria De Filippi accoglierà così in studio Flavio Ubirti che, single anche dopo aver vissuto l’avventura da tentatore di Temptation Island 2025, è pronto a cercare l’amore in tv. Arriverà, poi, in studio, Cristiana Anania, speaker radiofonica di 22 anni che, avendo vissuto la separazione dei genitori, sogna il grande amore.

Uomini e Donne: cosa accadrà nella prima puntata di Uomini e Donne

Spazio, poi, al trono over con il ritorno, nel parterre, della dama più famosa ovvero di Gemma Galgani che si accomoderà immediatamente al centro dello studio per un confronto con Arcangelo, il cavaliere conosciuto nella scorsa stagione e con cui la frequentazione non è finita bene. Spazio, poi, ai nuovi pretendenti della dama di Torino e alla sua scelta di farli restare per conoscerli.

Non mancheranno, poi, gli ospiti in studio, a partire da Rosanna Siino e Giuseppe Molonia che, dopo aver lasciato insieme il programma, si sono lasciati durante l’estate. Rosanna, così, decide di restare in trasmissione mentre Giuseppe va via annunciando di aver trovato un nuovo amore. In studio, poi, arriveranno anche Asmaa e Cristiano per presentare a tutti il loro bambino.

