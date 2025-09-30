Dalla casa del Grande Fratello al villaggio di Temptation Island 2025 fino allo studio di Uomini e donne: chi è il corteggiatore di Cristiana Anania.

La puntata di Uomini e Donne del 30 settembre 2025 ha regalato una sorpresa al pubblico di canale 5 che, oltre ad aver scoperto un retroscena su Sebastiano Mignosa e Cinzia Paolini del trono over, ha scoperto anche la presenza di un corteggiatore noto tra i pretendenti di Cristiana Anania. Quest’ultima ha scelto di conoscere Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island che, tra tutti, è quello che esteticamente l’ha colpita di più. Mentre andava in onda il filmato della loro esterna, le telecamere hanno inquadrato gli altri corteggiatori di Cristiana per catturare eventuali reazioni.

Oltre a Federico, il ragazzo con cui la tronista ha fatto la prima esterna, il pubblico ha riconosciuto immediatamente anche un ex concorrente del Grande Fratello che è stato anche un tentatore di Temptation island nell’edizione 2025.

Emanuele Fiori sbarca a Uomini e Donne dopo il Grande Fratello e Temptation Island 2025

Tra i corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne spunta anche Emanuele Fiori. Classe 1996, è un fisioterapista e ha dedicato quasi tutta la sua vita allo sport. Il pubblico lo ha conosciuto durante l’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini dove, però, entrato in corsa dopo tre mesi, non è riuscito a lasciare il segno uscendo per volere del pubblico dopo qualche settimana.

Dopo aver cambiato look tagliando i capelli, Emanuele è approdato nel villaggio di Temptation Island 2025 come tentatore senza legare, in modo particolare, con nessuna delle ragazze fidanzate. Attualmente, ancora single, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando a Uomini e Donne come corteggiatore di Cristiana Anania: riuscirà a conquistare le attenzioni della tronista?