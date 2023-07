Uomini e Donne: arrivano gli animali?/ Spunta la clamorosa indiscrezione sulla prossima stagione

Novità nella prossima stagione di Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne dovrebbe partire, sempre su canale 5, da lunedì 11 settembre. Il programma di Maria De Filippi è una garanzia di successo per Mediaset che, nella fascia oraria in cui va in onda il dating show, non ha rivali. Come sempre, la formula non cambia: trono misto con le dame e i cavalieri del trono over da una parte, i tronisti e i vari pretendenti dall’altra. In ogni puntata, Maria De Filippi si occuperà delle vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri che continuano a conquistare sempre più ascolti, ma darà spazio anche alle conoscenze dei troniste e delle troniste.

I nomi dei protagonisti del trono classico non sono stati ancora svelati e verranno a galla solo con le registrazioni delle prime puntate che, stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero andare in scena a fine agosto. La prossima stagione di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe regalare al pubblico anche un’importante novità.

Uomini e Donne: arriva la rubrica sugli animali?

Sia Maria De Filippi che Raffaella Mennoia sono grandi amanti degli animali al punto che Saki, il cane dell’autrice storica dei programmi della De Filippi, appare spesso al termine delle varie puntate di C’è posta per te. L’amore che la De Filippi e la Mennoia nutrono per gli animali potrebbe portare all’introduzione di un’importante novità all’interno delle varie puntate della prossima stagione di Uomini e Donne ovvero una rubrica sugli animali.

“Dovrebbe partire l’11 settembre la nuova edizione di Uomini e Donne e tra le novità anche una rubrica dedicata agli animali”, fa sapere Amedeo Venza sui social.

