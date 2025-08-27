Il daiting show di Maria De Filippi sta per tornare in televisione, le registrazioni inizieranno a breve e già si conoscono tutte le novità

Le registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero essere iniziate proprio questo sabato 27 agosto, per proseguire anche il 28. Attesissima la nuova stagione del daiting show che, come ogni anno, regalerà al pubblico tantissime sorprese. E ancor prima che Maria De Filippi e la sua squadra tornassero a lavoro, sono già iniziate a circolare le prime anticipazioni sul programma.

A quanto pare già si sa cosa vedremo nelle prime puntate di Uomini e Donne, che dovrebbe tornare in onda lunedì 22 settembre. Tra nuovi tronisti, conferme e colpi di scena, il pubblico non vede l’ora di poter rivedere l’amato daiting show, che l’anno scorso ha registrato ascolti sorprendenti.

Uomini e Donne, cosa vedremo nelle prime puntate

Secondo le indiscrezioni che circolano sul programma Uomini e Donne, pare proprio che le prime puntate saranno dedicate ai protagonisti dell’ultima stagione di Temptation Island. Ebbene nello studio del daiting show vedremo le coppie del reality andato in onda a luglio su Canale Cinque, che racconteranno a Filippo Bisciglia e Maria De Filippi cosa è accaduto da quando hanno registrato l’ultima puntata del programma “un mese dopo”.

Un momento molto atteso dai fan di Temptation, dove generalmente si assiste a confronti piuttosto accesi, soprattutto tra i vari personaggi che hanno deciso di dirsi addio dopo il reality delle coppie. Soltanto dopo che sarà terminato l’appuntamento con lo speciale dedicato al programma condotto da Bisciglia, andranno in onda le puntate tradizionali di Uomini e Donne.

E così dovrebbero esserci le presentazioni dei nuovi tronisti – per quanto riguarda il trono classico – e dei nuovi protagonisti del daiting show per il trono over. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne pare che ci sarà il grande ritorno di Gianmarco Steri nel programma, ma non davanti alle telecamere. L’ex tronista, infatti, lavorerà come hair stylist del programma, un’opportunità molto importante per lui. Lui e Cristina sono stati al centro del gossip estivo a causa di numerose segnalazioni che hanno parlato più volte di una crisi in atto tra i due. Al momento pare che le ultime voci che li riguardano, li vogliano di nuovo felicemente fidanzati.

Con il ritorno in tv di Uomini e Donne si scoprirà anche chi saranno i nuovi tronisti, secondo le anticipazioni pare che vedremo sulla poltrona rossa Flavio Ubirti, l’ex tentatore di Temptation che si è subito fatto notare nel programma. Il ragazzo potrebbe non essere l’unico ad approdare nel daiting show direttamente dal reality delle coppie, si vocifera che Sarah o Lucia potrebbero essere le nuove troniste. Non è detto, poi, che non vedremo qualche personaggio anche nel parterre del trono over, dove tutti sperano nel ritorno di due grandi protagonisti dello show di Maria De Filippi: Mario Cusitore e Ida Platano. Staremo a vedere.