Uomini e Donne/ Ascolti boom: il momento top della scorsa settimana (trono over)

Gli ascolti del trono over di Uomini e Donne, come di consueto, premiano dame e cavalieri. Secondo l’analisi auditel di Isa&Chia, il momento più apprezzato del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha riguardato la sfilata degli uomini, con protagonista il fisico scultoreo di Riccardo Guarnieri. “Hanno premiato con 2.919.000 spettatori e il 25,39% di share la puntata di mercoledì 16 ottobre, concentrata sulla sfilata maschile del Trono Over. Il tema era “Fascino irresistibile” e i cavalieri si sono divertiti a mettersi in mostra con le dame nel parterre”, si legge sul sito delle colleghe. La seconda puntata più guardata dalla passata settimana è stata invece quella di lunedì 14 ottobre che si è portata a casa 2.954.000 telespettatori pari al 24% di share. In quella occasione, si parlava del triangolo amoroso con protagonisti Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Armando Incarnato.

Uomini e Donne Over, la delusione di Armando Incarnato

Dopo il risvolto inedito tra Riccardo e Ida, proprio Armando si è espresso in merito tra le pagine di Uomini e Donne Magazine: “Cosa provo per Ida? Nulla. Scoprire che è una donna finta non mi ha lasciato dolore o sofferenza. L’unica cosa che posso dire di Ida è che essendo lei una donna molto educata anche io ho deciso di essere educato e cortese nei suoi confronti e quindi di non attaccarla. Non provo nulla, neanche le sue lacrime mi fanno più effetto, mentre prima provavo molta tenerezza per lei, per una donna che soffriva e mi ha raccontato quanto Riccardo la limitasse nell’essere sé stessa. Ida era quella che mi diceva di aver chiuso con lui, che non sarebbe mai tornata indietro e che quando siamo usciti m’ha sottolineato quanto stesse bene con me – a differenza che con il suo ex – dicendomi che finalmente poteva essere la Ida che è. È per questo che a oggi per lei non provo nulla se non indifferenza, anche perché io ero stato chiaro con lei: non doveva tradirmi o usarmi altrimenti sarei totalmente cambiato nei suoi confronti. E questo è quello che successo: io per Ida non ci sono più”. Concludendo anche la parentesi dedicata agli ascolti del trono over, il terzo posto della classifica se lo aggiudica la puntata di martedì con il 2.884.000 spettatori al pari di 22,42% di share.

© RIPRODUZIONE RISERVATA