Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone tornano ad Uomini e Donne ed arriva la proposta di nozze

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 27 marzo 2025, torneranno in studio due ex volti del dating show: Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone. La coppia nata del parterre del Trono Over aspetta un figlio che nascerà nei prossimi mesi ed oggi a Maria De Filippi racconteranno come procede la loro storia d’amore in un periodo così entusiasmante. E non è tutto perché, sempre secondo le anticipazioni, il cavaliere chiederà alla sua innamorata di sposarlo con un romantica proposta di matrimonio. Si presenterà in studio con due cartelloni e la risposta dell’ex dama sarà un sonoro si.

Giuseppe e Sabrina ci riprovano a Uomini e Donne?/ Lui torna da lei: polemiche in studio

Di recente, inoltre, Asmma Fares e Cristiano Lo Zuppone di Uomini e Donne hanno rilasciato un’intervista al Vicolodellenews in cui si sono lasciati andare alle confessioni. “Ho finalmente l’Amore che ho sempre sperato di vivere. In 36 anni non sono mai stata amata così come mi sento amata oggi da Cristiano. Con lui ho capito cosa vuol dire amare e essere amati. Non mi sento da sola in coppia anzi… insieme siamo una cosa sola.” ha confessato Asmaa aggiungendo che la loro relazione è fatta di alti e bassi ma che insieme superano gli ostacoli ed i problemi perché sono una cosa sola.

Chi è Rosanna, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne/ Esce con Fabio e vede Giuseppe

Cristiano Lo Zuppone e l’amore per Asmaa Fares dopo Uomini e Donne: “Il nostro amore ha vinto su tutto”

Durante il loro percorso ad Uomini e Donne in pochi avrebbero scommesso su Cristiano Lo Zuppone ed Asmaa Fares ed invece dopo altre un anno i due sono ancora innamorati e complici. Sempre durante l’intervista al Vicolodellenews l’ex cavaliere ha ammesso di essere convinto che il loro amore traspare e sia evidente a tutti e poi ha aggiunto che con il tempo daranno le vere e proprie risposte ad i loro detrattori: “L’amore vero alla fine vince sempre, ed il nostro ha vinto. Altre parole sarebbero superflue”. Ed infatti i due sognano in grande a breve arriverà il loro primo figlio, l’ex dama ha già un figlio nato a una precedente relazione e presto convoleranno a nozze.