Uomini e Donne/ Baci per Giulia e Daniele, ma Alessandro… (Trono Classico)

Il trono di Giulia Quattrociocche continua ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne. La tronista romana, con la sua semplicità e le sue insicurezze ha conquistato i telespettatori del dating show di canale 5 che si augurano che Giulia possa trovare davvero il vero amore. Il percorso della tronista è ormai entrato nel vivo. Tra tutti i corteggiatori, Giulia si sta legando tantissimo a Daniele con il quale si sente a proprio agio e libera di comportarsi come farebbe se non ci fossero le telecamere. Tra loro ci sono stati anche alcuni baci e le emozioni che provano entrambi riescono a trasmetterle a chi li guarda. Tuttavia, la scelta di Giulia appare ancora molto lontana. Nonostante il dichiarato interesse per Daniele, infatti, Giulia non riesce a nascondere l’interesse per Alessandro che si è presentato in trasmissione per lei. La tronista, infatti, lo considera troppo bello per essere seriamente interessato a conoscerlo e non nasconde di non fidarasi di lui. Alessandro, però, ha più volte dichiarato di volerle far cambiare idea. Ci riuscirà nel corso delle prossime puntate?

UOMINI E DONNE: GIULIO ASELLI BACIA GIOVANNA, MA VERONICA…

Giulio Raselli bacia Giovanna, ma continua a pensare a Veronica. Nonostante quest’ultima abbia deciso di continuare il percorso da corteggiatrice solo con Alessandro Zarino, Giulio continua a non perdere le speranze di farle cambiare idea. Il tronista, tuttavia, non volendo ricevere un due di picche come è accaduto lo scorso anno con Giulia Cavaglià, sta uscendo anche con altre corteggiatrici. Ad attirare l’attenzione di Giulio è stata Giovanna che si è dichiarata subito per lui e con la quale c’è stato anche un bacio. Della corteggiatrice, però, non si fida Tina Cipollari che l’ha accusata di aver scelto la strada più facile rifiutando di uscire in esterna con Alessandro. Giulio, pronto ad ascoltare i consigli di Tina, sarà dello stesso parere? Nonostante stia tentando di portare ad un livello superiore la conoscenza con le altre corteggiatrici, la sensazione è che nella testa di Giulio ci sia solo Veronica. Sarà davvero così?

