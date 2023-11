Uomini e donne: Barbara, Aurora e Roberta fuori controllo, al trono over/ É lite furiosa!

Uomini e donne, Roberta Di Padua, Aurora Tropea e Barbara De Santi infiammano il trono over

Si infiammano le vibes al trono over di Uomini e donne, tra le popolari dame veterane alla ricerca dell’amore, Barbara De Santi, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Le summenzionate dame, tra i protagonisti in cerca della fiamma e/o anima gemella a Uomini e donne, finiscono per registrare una lite infuocata.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Balla con Silvio durante la sfilata, Tina le alza il vestito...

O almeno questo é quando si rileva tra gli spoiler TV e streaming delle nuove registrazioni di Uomini e donne datate 15 novembre 2023, ripresi via Instagram stories da Lorenzo Pugnaloni. La lite esplosiva tra le dame si registra nel mezzo di una giornata di registrazioni piuttosto turbolenta. Alessio Pili Stella e Claudia Lenti definitivamente chiudono la loro frequentazione. Il cavaliere Marcantonio e la dama Manuela De Santis stanno uscendo insieme e stanno approfondendo la loro conoscenza.

Barbara De Santi e Marco, passione a Uomini e Donne/ Lei seduce interpretando Ghost, poi il bacio e...

Dal trono over, lo switch fi Ida Platano é inaspettato .

Per Ida Platano, che in passato era acerrima rivale in amore al trono over di Roberta, scendono nuovi corteggiatori. Allo scorso appuntamento al buio parecchi corteggiatori se ne erano andati. Lei oggi decide di tenere un ragazzo cubano.

Ida offre un mazzo di fiori ad un ragazzo sceso per lei nella registrazione scorsa, per chiedergli scusa per come lo aveva “trattato”. Dopodiché, si registra la brusca lite tra le popolari dame che, a differenza di Ida Platano, non sono giunte all’upgrade di tronista al trono classico in uno switch dal trono over.

Uomini e donne: Armando Incarnato esce di scena?/ Il cavaliere risulta di nuovo assente in studio e...

Che ci sia una rivalità per amore di un pretendente, al trono over, o del malcontento accumulato per il ritorno di Ida Platano nel ruolo inaspettato? Intanto, torna ad assentarsi dallo studio, a Uomini e donne, Armando Incarnato. E il motivo legato all’assenza del napoletano dal piccolo schermo, nonostante il supporto dei fan attivi via social, non ci é ancora dato sapere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA