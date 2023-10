Uomini e donne, Barbara De Santi bacia Maurizio/ Esplode la bagarre con Elena e…

Uomini e donne, esplode il triangolo al trono over

Le nuove puntate di Uomini e donne si preannunciano dalle vibes infuocate, con Barbara De Santi al centro di un triangolo condiviso con Elena e Maurizio. O almeno questo si profila sulla base delle anticipazioni delle riprese di Uomini e donne tenutesi il 30 ottobre 2023, come spoilerato dal blogger Lorenzo Pugnaloni via Instagram stories.

La nuova sessione di registrazioni del dating show sulla ricerca dell’amore, condotto da Maria De Filippi, vede in particolare il trono over assumere un’atmosfera piuttosto infuocata. Questo, dal momento che la coppia di conoscenti tra i protagonisti di diversamente giovani, gli over Maurizio ed Elena, sembrano vivere una fase di crisi, tanto da discutere animatamente. Il motivo alla base della crisi?

É presto detto: il bacio che Barbara De Santi dava alla sfilata della scorsa registrazione, in puntata, avrebbe generato del malcontento in Elena. Una questione aperta in studio tra i conoscenti intimi, per via della presenza -“terza incomoda”- e protagonista veterana a Uomini e donne, rientrata di recente al trono over, Barbara. Ma che subito viene chiusa.

Barbara De Santi, “terza incomoda” tra Elena e Maurizio: é bagarre!

“Alla fine però si sono riappacificati e hanno ballato insieme – fa sapere a titolo di spoiler la fonte Ig Pugnaloni sul re dei social, relativamente al momento paciere tra i conoscenti over, per cui Barbara De Santi non si direbbe oltremodo un problema a intralcio della relazione. Eppure, però, a Uomini e donne la discussione non finisce.

Complice il triangolo d’amour esploso in trasmissione , a quanto pare, si accende una lite piuttosto animata tra Elena e l’opinionista Tina Cipollari, molto probabilmente su un principio dell’empowerment di genere tanto rivendicato dalla vamp: ed é bagarre in studio! In questo caso la Monroe de noantri si scaglierebbe contro la over, presumibilmente per il fatto di aver perdonato al cavaliere la vicinanza con la De Santi.











