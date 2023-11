Uomini e Donne: Barbara De Santi butta il regalo di Marco e poi pubblica il video/ “Sono ritornata in me”

Barbara butta la candela di Marco e pubblica il video: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha avuto l’ennesima delusione. La dama del Trono Over si è sentita presa in giro da Marco, con il quale aveva avviato una frequentazione da alcuni mesi. Il cavaliere ha poi deciso di proseguire la conoscenza solo con Cristina Tenuta, facendo scoppiare in lacrime Barbara.

Durante la diretta del dating show, la dama aveva dichiarato che avrebbe buttato la candela regalata da Marco. De Santis è stata di parola e, sui social, ha pubblicato un video in cui cestina il regalo del cavaliere: “Sono ritornata in me” ha dichiarato l’insegnante ancora provata da quanto accaduto in studio. Sarà davvero così decisa a troncare con lui?

Barbara De Santi in lacrime per Marco: “Ho dato spazio a una persona che non merita”

Dopo il due di picche in puntata di Marco, Barbara De Santi è scoppiata a piangere facendosi notare da Maria De Filippi. La conduttrice le ha, dunque, chiesto cosa le sia successo: “Ce l’ho con me stessa. – spiega Barbara – Ho dato spazio ad una persona che non merita, nonostante io avessi visto dall’inizio cosa lui non fosse. Lo avevo anche allontanato. Ho però voluto andare oltre, gli ho dato questa possibilità, e lui continua invece a frequentare persone che invece non portano a niente. Sembra che stia giocando. Ha fatto bene Armando a togliersi da questo giochetto, volevano metterlo in mezzo”.

Barbara De Santi aggiunge: “Mentre io sono andata avanti per cercare di capire se le mie sensazioni iniziali fossero vere, tu invece hai tirato su un muro. Tu pensi che io sia la Barbara che hai conosciuto e che non ti piaceva?”. Immediata la replica del cavaliere: “No, non è per questo. Nel corso di queste settimane il mio rispetto nei tuoi confronti è aumentato. Sei riuscita a stupirmi, nonostante non avessi alcuna aspettativa nei tuoi confronti. Tu dovresti portarla a casa questa cosa come un patrimonio bellissimo. – e conclude – Io però sento che si tratterebbe di qualcosa di congiunturale, che rimarrebbe lì e non diventerebbe qualcosa di serio.”











