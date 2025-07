Uomini e Donne, perché Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea si sono lasciati? Spuntano i motivi: "È stata una scelta di lei, lui spera nel ritorno"

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati: arriva la conferma

Era nell’aria già da giorni ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Barbara e Ruggiero di Uomini e Donne si sono lasciati. Ad annunciarlo tramite i suoi profili social è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che ha confermato la rottura definitiva tra i due. Barbara e Ruggiero si sono conosciuti nel dating show di Canale5 ed è stato amore a prima vista, dopo pochi incontri e qualche uscita avevano deciso di uscire insieme dalla trasmissione per viversi il loro amore lontano dalle telecamere.

Ida Platano di Uomini e Donne ancora sotto accusa: "Le lascio libere!"/ La nuova polemica è hot

La loro storia d’amore procedeva a gonfie vele, la storica dama del parterre del Trono Over del dating show di Canale5 finalmente dopo anni sembrava aver trovato l’amore. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin si era lasciata andare alle confidenze parlando di un amore solido e forte ipotizzando anche un matrimonio in un prossimo futuro. Poi però la sorella di Barbara è rimasta vittima di un bruttissimo incidente e per questo motivo la dama si è allontanata dai social. A questo punto sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni su una possibile rottura tra i due e pochi giorni dopo la crisi era stata confermata da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, paura in aereo per Lorenzo Riccardi: "Volo fermato e polizia a bordo"/ Cos'è successo

Perché Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Parla l’esperto: “Scelta di lei, ecco perché”

Le voci di crisi hanno trovato conferma in Lorenzo Pugnaloni nelle scorse ore, l’esperto del programma attraverso i suoi profili social ha annunciato che Barbara e Ruggiero si sono lasciati dopo Uomini e Donne ed ha anche svelato i motivi. Sostanzialmente la scelta di chiudere la relazione è stata di Barbara. L’esperto del programma ha anche aggiunto: “La dama avrebbe preso questa decisione dopo aver riflettuto a lungo sui sentimenti e sulla direzione che stava prendendo il loro rapporto.” Da parte sua, invece, Ruggiero spera si tratti di una rottura momentanea, che la dama ritorni sui suoi passi e che in futuro ci possa essere spazio per un riavvicinamento. Insomma non ha perso le speranze su un ritorno di fiamma.