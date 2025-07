Barbara De Santi ha lasciato Ruggiero dopo Uomini e Donne? Cosa sta succedendo

Barbara De Santi ha veramente lasciato Ruggiero D’Andrea dopo Uomini e Donne? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo da ormai diverse settimane. Ma, facciamo un passo indietro. Barbara e Ruggiero si sono conosciuti pochi mesi fa negli studi del dating show di Canale 5 e, tra di loro, è subito scattata la scintilla. Dopo poche uscite, infatti, hanno deciso di lasciare il programma insieme, nonostante Barbara sia stata per anni una delle protagoniste indiscusse del parterre femminile. Da allora, i due si sono mostrati sempre molto complici e innamorati, rilasciando anche un’intervista di coppia a Verissimo.

Nelle ultime settimane, però, tutto sembra essere cambiato. I due ex volti del Trono Over non si mostrano insieme da tempo e Barbara è completamente sparita dai social, complice anche la complicata situazione di salute della sorella. D’altro canto, invece, Ruggiero continua ad essere molto attivo sui suoi profili Instagram e TikTok, dove ha scritto alcuni commenti sospetti, che hanno alimentato le voci su una possibile crisi con la fidanzata.

Ruggiero e Barbara De Santi: come procede la storia dopo Uomini e Donne

Qualche giorno fa, Ruggiero D’Andrea ha pubblicato su TikTok un video mentre si trovava al mare. Nei commenti, ovviamente, in tanti gli hanno chiesto notizie su Barbara De Santi e su come stessero le cose tra loro. Lui ha risposto senza troppi giri di parole: “Rispettate il silenzio di Barby, io sono anni che faccio storie con il mio mare, continuerò a farle“. Successivamente, ha ricondiviso il famoso video della loro uscita dal programma, scrivendo nella didascalia: “Sempre troppo bello questo video. Mi commuovo ogni volta che lo vedo, lei di una bellezza disarmante”.

Recentemente, ha postato anche un video girato durante una serata, con in sottofondo “La cura” di Giorgia, la canzone simbolo del loro percorso a Uomini e Donne, e scrivendo come didascalia: “Mi stanno dedicando questa canzone, o la devo dedicare io? Va bene, la dedico io. A chi non si sa“. Infine, a chi nei commenti metteva in dubbio la loro relazione, l’ex cavaliere ha risposto secco: “Se ci siamo lasciati? Allora non hai capito nulla dell’amore“. Insomma, la situazione tra lui e Barbara De Santi resta avvolta nel mistero e non resta che attendere per capire come si evolverà questa storia.