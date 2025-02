Nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì, 24 febbraio 2025, Barbara De Santi ha ufficialmente lasciato il programma. Stando a quanto svelato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la dama si è fidanzata ufficialmente con Ruggiero, decidendo quindi di viversi la loro storia fuori. Cos’è successo esattamente? I due sono andati al centro dello studio e il cavaliere ha raccontato che hanno fatto l’amore, diventando una coppia a tutti gli effetti. Da lì, c’è stata una vera e propria scelta come nel Trono Classico, con tanto di petali.

La loro relazione, però, è partita subito con una lite. Barbara ha infatti confessato di essere rimasta delusa dal fatto che Ruggiero abbia deciso di raccontare dei loro rapporti intimi. Sebbene abbia ammesso che tra loro ci sia stato effettivamente un momento di intimità, secondo lei sono successe cose più importanti, che li hanno poi spinti a lasciare la trasmissione. Grazie anche all’aiuto di Gianni Sperti, però, i due si sono chiariti in fretta e hanno abbandonato lo studio insieme. Il cavaliere ha totalmente stregato la dama, la cui uscita rappresenta senza dubbio una grande perdita per il programma di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne, 24 febbraio 2025: Barbara De Santi e Ruggiero sono una nuova coppia

Nella registrazione di Uomini e Donne di giovedì, 24 febbraio 2025, Barbara De Santi ha deciso di lasciare il dating show insieme a Ruggiero. Questa non è la prima volta che il cavaliere si siede nel parterre nel Trono Over, essendosi presentato nel 2020 per conoscere l’ex dama Carlotta. A distanza di cinque anni, l’uomo ha scelto di rimettersi in gioco, questa volta corteggiando Barbara. Lei ne è rimasta immediatamente affascinata, arrivando a perdere completamente la testa per lui. Il loro legame si è intensificato rapidamente, fino a lasciarsi andare a momenti di intimità e decidere di abbandonare insieme il dating show.

In passato, Barbara aveva già abbandonato il parterre del Trono Over per amore. Una delle sue prime relazioni all’interno della trasmissione è stata con Davide Maggio, che aveva deciso di conoscere meglio lontano dalle telecamere. Tuttavia, nella vita reale, i due non sono riusciti a trovare un equilibrio, mettendo presto fine alla loro storia. Nel 2023, Barbara è tornata ufficialmente a Uomini e Donne, riacquistando subito un ruolo da protagonista, fino al suo abbandono di oggi, lunedì 24 febbraio.