Barbara De Santi torna a parlare di Ruggiero e fa una confessione sui suoi ritocchini estetici: cos'ha detto la dama di Uomini e Donne

Barbara De Santi è tornata a far parlare di sé, e stavolta non solo per le sue vicende sentimentali. Dopo la fine della storia con Ruggiero D’Andrea, la dama storica del parterre femminile ha deciso di rimettersi in gioco con una nuova consapevolezza e con maggiore sicurezza in sé stessa. La relazione con Ruggiero, durata qualche mese, l’aveva portata persino a pensare di cambiare vita e trasferirsi, ma alla fine le cose non sono andate come sperava. Intervistata dal magazine di UeD, la dama ha raccontato che tra loro c’era molta passione, ma le differenze caratteriali erano troppo forti.

Addirittura, Barbara ha raccontato di essersi sentita anche offesa verbalmente, e quello per lei è stato il punto di non ritorno. Da lì, ha chiuso quel capitolo e ha deciso di guardare avanti. Adesso, però, la donna ha attirato l’attenzione dopo aver ammesso di essere ricorsa a dei “ritocchini estetici”, con tanto di cambio look.

Barbara De Santi parla dei suo ritocchini estetici: cos’ha detto

Con il suo ritorno a Uomini e Donne, Barbara De Santi ha scelto di non nascondere più i capelli bianchi, lasciando un ciuffo naturale come simbolo di libertà e accettazione del tempo che passa. “Non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno“, ha detto, spiegando che non rinuncia però a qualche ritocchino. Difatti, la dama ha confessato che, almeno due volte all’anno, si concede un po’ di botox per attenuare le “zampe di gallina“, così da sentirsi meglio con sé stessa.