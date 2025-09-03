Barbara De Santi risponde agli attacchi dopo Uomini e donne: "Non perdete tempo a cercare i miei difetti"

Barbara De Santi è un fiume in piena, l’ex protagonista di Uomini e donne si è resa protagonista di un duro sfogo dopo gli attacchi ricevuti di recente sui social. La donna, intervenuta in una storia Instagram, ha attaccato dopo le pesanti frasi che le sono state rivolte negli ultimi giorni. La ex protagonista del dating show di Canale Cinque, che ha fatto i conti con l’incidente terribile della sorella Simona che ha seriamente rischiato di morire dopo l’impatto, per questa Barbara si è curata poco dal punto di vista estetico e non ha nascosto la questione, rispondendo per le rime agli insulti che l’hanno travolta: “Mi vien da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata, in cui mi sono dedicata ad una difficile situazione, in cui non ho pensato proprio a me.

“Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia, me ne state scrivendo di ogni… è vero sono più brutta e sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni e non voglio dimostrarne 40,30 o 20. Ho l’età che ho e sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa Non perdete tempo a dire che non vi piaccio e che ho tutti questi difetti una volta che li avete detto cosa cambia? Io posso cambiare? No e sarà sempre peggio” lo sfogo in una storia Instagram delle scorse ore.

Barbara De Santi e la rottura con Ruggiero

I fan di Uomini e donne sanno con certezza della fine della storia tra Barbara De Santi e Ruggiero, tra i due non è scattata la scintilla dopo il programma di Canale Cinque e con il tempo la donna sta rimettendo insieme i cocci dopo la rottura del vaso.

Di recente è intervenuta sui social e a riguardo ha rivelato: “La strada è ancora molto lunga, ma diciamo che la fase critica è passata” le parole della ex protagonista di Uomini e donne sui social che lasciano intendere come il peggio sia comunque alle spalle dopo quanto accaduto.

