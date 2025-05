Barbara De Santi di Uomini e Donne sul presunto tradimento di Ruggiero D’Andrea: “Mi hanno detto avesse un’altra donna ma non ci credo”

Ha trovato finalmente l’amore Barbara De Santi di Uomini e Donne, la dama del Trono Over nei mesi scorsi ha conosciuto Ruggiero D’Andrea, uno chef di 56 anni originario di Taranto che sin da subito l’ha colpita. Dopo una breve frequentazioni i due si sono scoperti innamorati ed hanno lasciato il programma ma come procede la loro conoscenza? Tutto procede a gonfie vele o ci sono state delle crisi? A svelare come stanno le cose ci ha pensato la dama del dating show in una lunga intervista concessa a Nuovo Tv.

Durante l’intervista, Barbara ha rivelato che un leone da tastiera voleva mettere zizzania nella coppia sostenendo che Ruggiero D’Andrea la tradisse. “Qualche leone da tastiera ha provato a mettere zizzania tra di noi, mandandomi messaggi per invitarmi a stare attenta.” ha premesso la storica dama di Uomini e Donne per poi aggiungere: “Sosteneva che Ruggiero avesse un’altra donna, una relazione con un’estetista, ma io non sono caduta nel tranello.” Per fortuna Barbara si fida del suo uomo ed ha capito che si trattava di pesanti illazioni. Il loro amore, dunque, procede a gonfie vele, la dama ha anche aggiunto di non essere gelosa di lui.

Uomini e Donne, Barbara De Santi confessa: “Ruggiero D’Andrea mi ha conquistata dopo soli sei giorni”

Durante l’intervista concessa a Nuovo Tv, Barbara ha rivelato che cosa l’ha colpita e fatta innamorare del suo compagno, innanzitutto la sua semplicità, il suo essere solare e sorridente ed il fatto che entrambi parlano molto, vivono lontani, lui a Taranto, ma la distanza non è un problema perché non mancano chiamate e videochiamate. E subito dopo ha rivelato per la prima volta quando ha capito che era l’uomo giusto e perché ha deciso di lasciare il programma: “Mi sono fidata del mio cuore e delle emozioni che provavo. Nonostante non sapessi ancora praticamente nulla di lui, dopo soli sei giorni ho deciso di lasciare Uomini e donne.” E per finire ha ammesso di essersi innamorata non solo del fatto che è un bell’uomo, ma soprattutto del suo essere selvaggio e tamarro. Insomma la storia d’amore tra Barbara e Ruggero di Uomini e Donne procede per il meglio.