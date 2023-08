Uomini e donne, Barbara De Santi un ritorno al trono over/ Web diviso: il motivo

Uomini e donne, Barbara De Santi registra una re-entry al trono over: le anticipazioni TV e streaming

Barbara De Santi segna una re-entry inaspettata al trono over di Uomini e donne, così come anticipa lo spoiler TV del rinnovato dating show. Le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne, datate 28 agosto 2023, vedono Barbara De Santi fare ritorno alla corte dei sentimenti nel programma della ricerca dell’amore con i protagonisti del trono over e il trono classico.

Così come rende noto tra le ultime anticipazioni riprese via Instagram, Lorenzo Pugnaloni, Barbara presenzia alla corte di Maria De Filippi per il rientro del dating show dalle vacanze estive. “É tornata nel parterre over Barbara De Santi”, si apprende dalle anticipazioni dell’esperto di spoiler, relativamente alle riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. La messa in onda della rinnovata trasmissione é fissata in partenza per l’11 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il popolo di internauti attivo nel web si divide sul conto di Barbara De Santi: i dissensi e i consensi

E, intanto, le reaction a caldo degli internauti e i telespettatori rispetto al post delle anticipazioni di Uomini e donne, non si fanno di certo attendere. “No! Ma non possono trovare gente nuova, basta con la minestra riscaldata”, si legge tra i commenti social degli utenti in dissenso rispetto al preannunciato ritorno. Poi, si legge ancora tra i commenti social di consenso: “Mi piace molto Barbara, molto schietta e diretta…”. Insomma, la ritrovata dama del parterre all’attivo al trono over di Uomini e donne sembra dividere a metà il popolo nel web, tra consensi e dissensi. Il che accade ancor prima del via alla nuova edizione televisiva e streaming di Uomini e donne.

