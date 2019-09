UOMINI E DONNE/ Ursula Bennardo: “quando nascerà Bianca sarà tutto…” (Trono Over)

Ursula Bennardo e Sossio Aruta non torneranno nel salotto del trono over. In compenso, fra qualche settimana potranno stringere tra le braccia il frutto del loro amore, la piccola Bianca, che dovrebbe nascere tra meno di un mese. A spiegare da cosa sia scaturita la decisione di dare alla piccola questo nome è stata proprio l’ex dama di Uomini e Donne che, in un’intervista concessa in esclusiva al settimanale Nuovo, ha detto che si tratta di “un nome che mi è sempre piaciuto e che è anche lo stesso della madre di Sossio. Il nostro – ha aggiunto la Bennardo – sarà un omaggio a una donna speciale”. Ursula e Sossio hanno già altri figli nati dalle loro precedenti unioni. Ursula, in particolare, ha tre maschi, Michele di 18 anni, Simone di 16 e Alessandro di 15. Tuttavia, l’ex dama ha spiegato di non essere per nulla intimorita dall’arrivo di una bambina e, anche se a tratti le “sembra una cosa strana”, è sicura che “quando nascerà Bianca tutto sarà facile e naturale”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Il 16 settembre debuttano Gemma Galgani e i suoi?

Sembra ormai ufficiale: il 16 settembre prenderà il via Uomini e donne e lo farà con il trono over di Gemma Galgani & C. I cavalieri e le dame daranno il via alla nuova edizione puntando su tanto trash e pochi sentimenti almeno da quello che si evince dalle prime anticipazioni. Sossio Aruta e Ursula Bennardo saranno gli ospiti in studio per parlare dei loro 18 mesi insieme e dell’arrivo della piccola Bianca mentre sullo sfondo rimane la diatriba di sempre tra Gemma Galgani e Barbara de Santi. Quest’ultima sembrava aperta alla pace ma il ritorno in studio ha cambiato tutto visto che i primi rumors parlano di litigi e botte da orbi, o quasi. Al cospetto di Gemma Galgani siederanno poi due nuovi corteggiatori che potrebbero essere i personaggi della nuova edizione del programma, pronti per dare fiato alle trombe? (Hedda Hopper)

La foto di Barbara de Santi dietro le quinte

La nuova stagione di Uomini e Donne si aprirà lunedì 16 settembre 2019 con il trono over. Dopo avere saputo per merito delle anticipazioni della presenza in studio di Gemma Galgani, confermata anche quella di Barbara de Santi. Proprio la dama, ha scritto su Instagram: “Passeggiando per i corridoi di Mediaset”, ricevendo le critiche degli haters. “Stai ancora lì a fracassare? Ma basta!”; “Questo vuol dire che ti vedremo per la millesima volta seduta lì a criticare, giudicare e urlare?”; “È lì per perdere tempo”; “Barbara, tra poco prenderai la pensione. Ma uno fuori non lo trovi?”, si legge online. La donna infatti, con il suo caratterino niente male ha avuto sempre modo di “spaccare” il pubblico: o si ama oppure si “odia”. La De Santi, secondo le prime anticipazioni già diramate, avrebbe anche avuto le prime discussioni utili proprio con Gemma, dama torinese tra le più amate del trono senior.

Uomini e Donne Over, Barbara scrive a Gemma per far pace ma in studio litigano

Ma come mai Barbara De Santi ha litigato con Gemma Galgani? La dama del trono over infatti, proprio questa estate aveva scritto una missiva nei confronti della torinese, avendo delle ottime intenzioni. “Io vorrei stare in pace. E un motivo c’è. Ho appena compiuto cinquanta anni e non avere ancora trovato un uomo capace di stravolgermi la vita, capace di amarmi ogni giorno come se fosse l’ultimo sulla faccia della Terra, comincia a pesarmi. Io voglio un amore che mi emozioni. È l’unica cosa che desidero”, ha scritto Barbara De Santi tra le pagine di DiPiù. “Gemma, so che puoi capirmi. Tu stessa l’anno prossimo festeggerai settanta anni e anche per te, penso, a Uomini e Donne, è finalmente giunto il momento di trovare qualcuno con cui riuscire a passare l’ultima fase della vita”, ha aggiunto. “Il prossimo settembre facciamo squadra, spalleggiamoci. Cerchiamo di scambiarci opinioni e consigli. Difendiamoci l’una con l’altra e sono sicura che, finalmente, troveremo l’amore”. Come mai i buoni propositi non sono andati in porto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA