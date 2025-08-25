Uomini e Donne, Barbara De Santis torna sui social dopo rottura con Ruggiero D'Andrea: lui a cena con un'altra, lei glissa e parla della sorella

Barbara De Santis di Uomini e Donne torna sui social dopo mesi d’assenza e rottura con Ruggiero D’Andrea: come sta la sorella

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi non sembrano esserci più: Barbara De Santis e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati dopo Uomini e Donne. Lui già in passato aveva confessato la fine della sua relazione con la dama del parterre adesso è stato beccato a cena insieme con un’altra donna. Barbara, invece, dopo il gravissimo incidente della sorella aveva scelto la via del silenzio social per dedicarsi alla sua famiglia e stare vicino alla sorella in un momento delicato. E proprio in queste ore Barbara ha rotto il silenzio postando un video.

Nelle scorse ore Barbara di Uomini e Donne è ritornata sui sociale con un video. La storica dama si è mostrata serena e più tranquilla rispetto ai mesi precedenti. Barbara ha ammesso che la sorella sta facendo dei netti miglioramenti e per questo ha voluto avvisare tutti con una splendida notizia: “Finalmente posso augurarvi un buongiorno con il sorriso perché mia sorella è migliorata tantissimo. La strada è ancora molto lunga, ma diciamo che la fase critica è passata.” Subito dopo ha ringraziato tutto il personale medico per esserle stata vicina in questo delicato periodo e per il ‘miracolo’ della guarigione della sorella.



Uomini e Donne, Barbara De Santis glissa su Ruggiero D’Andrea e lui va a cena con un’altra

Dopo aver rivelato le condizioni di salute della sorella in netto miglioramento per fortuna e tranquillizzato i fan, Barbara ha glissato su Ruggiero D’Andrea senza minimamente menzionarlo. Del resto mentre la dama affrontava uno dei periodi più difficili e complicati della sua vita, Ruggiero ha ammesso che tra i due c’era una forte crisi poi sfociata in una vera e propria rottura. Adesso a conferma che Barbara De Santis e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati ci pensato l’ex cavaliere. Ha pubblicato la foto di due calici e una mano di donna con unghie smaltate in primo piano, accompagnata da una frase che sembra essere una frecciatina nei confronti della sua ex e lasciando intendere di avere una nuova fiamma.