Uomini e Donne/ Barbara: “Ivan? Che vi devo dire… a me lui fa sesso!” (trono over)

Cosa è successo durante il trono over di Uomini e Donne andato in onda ieri? In attesa di saperne di più da nuove registrazioni e anticipazioni televisive, facciamo un bel riassunto delle ultime dinamiche. Ieri le emozionanti avventure degli amici “senior” si sono riaperte con Veronica al centro dello studio per ricevere un nuovo corteggiatore. Per lei è arrivato Paride, pugliese di 42 anni che non ha saputo resistere alla possibilità di poterla conoscere: “Dal vivo sei ancora più bella…se mi dai questa opportunità, magari per un caffè”. Veronica sorride e dice di sì e allora via a un ballo in studio. Il tema della sfilata di ieri è stato “Fascino irresistibile” ed ha avuto modo di accendere gli animi. La gara si è aperta con Riccardo Guarnieri in intimo perché “anche l’occhio vuole la sua parte”. La sua scelta non piace ad Anahi Ricca che lo boccia. Riccardo sfila in maglietta e slip poi accenna un mezzo striptease esibendo un fisico scultoreo. Molte signore hanno gradito, altre meno, vedi Debora (che l’ha votato con 3) e Simonetta (che invece gli ha dato 4), secondo le due il fascino non fa per forza rima coi pettorali scolpiti.

Uomini e Donne Over, la sfilata degli uomini accende il parterre

La sfilata dei cavalieri over di Uomini e Donne è proseguita con Enzo e il parterre femminile quasi per intero (tranne il 6 di Barbara de Santi), lo ha premiato con voti alti. È la volta di Jean Pierre e l’abito da lui scelto incontra i giudizi positivi di Anahi che lo trova “rifinito ed elegante”. Il cavaliere ha sfilato col suo ineccepibile abito blu incontrando il gradimento delle signore, Gemma Galgani si è “spellata” le mani per applaudirlo. La scelta di Paolo non viene apprezzata da Anahi e nemmeno dal parterre in studio. Ivan invece è stato bocciato dalla Galgani (che gli ha dato 4) e promosso da Barbara con un dieci: “Che vi devo dire…a me lui fa sesso!”. Marco si è portato a casa un po’ di critiche per via del fisico poco tonico, nonostante sia stato difeso da Tinì Cansino che l’ha premiato per il coraggio. Voti buoni anche per Gianfranco. Benino anche Moreno e Pietro. L’ultimo in passerella è stato Armando che, dopo la “botta” di Ida aveva deciso di non sfilare. Per lui voti non eccessivamente esilaranti, come il suo umore.

