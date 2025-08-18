Beatrice Buonocore di nuovo innamorata Uomini e Donne: chi è il nuovo fidanzato dell'ex corteggiatrice

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore. Di chi si tratta? Di Beatrice Buonocore, che durante il dating show di Canale 5 aveva provato a conquistare l’ex tronista Davide Donadei, il quale alla fine scelse Chiara Rabbi. Terminata quell’esperienza televisiva, Beatrice aveva intrapreso una relazione con Ettore Casadei, storia che però non è durata. Oggi, però, la giovane è di nuovo felice accanto a Giuseppe Romano, il ragazzo con cui ha deciso di condividere la sua quotidianità.

La conferma è arrivata sui social proprio da Beatrice, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto insieme a lui, accompagnato da una romantica didascalia e presentandolo ufficialmente come il suo nuovo fidanzato. Al che, la Buonocore è stata travolta da messaggi di congratulazioni da parte dei suoi seguaci, che continuano a seguirla con passione nonostante sia passato diverso tempo dalla sua avventura nel programma di Canale 5 e sebbene, da allora, Beatrice si sia allontanata dal mondo dello spettacolo.

Beatrice Buonocore, come sta dopo Uomini e Donne: il suo nuovo fidanzato

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Beatrice Buonocore si è allontanata dai riflettori, salvo finire al centro del gossip un anno fa a causa di un botta e risposta social con la sua ex “rivale”, Chiara Rabbi. Dopo la rottura con Davide Donadei, Chiara era infatti tornata a nominarla, ricevendo subito la replica di Beatrice, che aveva detto: “I vostri teatrini hanno stancato, in quel trio ci sono già stata per sei mesi e mi è bastato. Non mettete in mezzo altre persone”. Ad ogni modo, oggi, Beatrice ha ritrovato l’amore al fianco di Giuseppe Romano e pare essere più felice che mai.