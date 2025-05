L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, nel tempo si è poi affermata trovando ampio seguito sui social; Beatrice Valli – come racconta Isa e Chia – si è raccontata a One More Time di Luca Casadei lasciando emergere un racconto doloroso della sua vita e che in particolare chiama in causa la persona forse più importante. L’ex corteggiatrice ha parlato di un doloroso momento di suo figlio Alessandro, nato dalla relazione con l’ex compagno Nicolas Bovi: una storia terminata appena un anno dopo la nascita del piccolo.

Beatrice Valli, compleanno senza la sorella Ludovica/ Il marito Marco Fantini: “Abbiamo costruito un mondo”

Tanto coraggio e altrettanta forza; non è stato certamente facile per Beatrice Valli parlare di ciò che ha vissuto al fianco di suo figlio Alessandro. “Nell’ultimo anno lo vedevo agitato, aveva l’ansia e vomito prima delle partite”, inizia così il racconto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne; il riferimento è alla passione per il calcio, contesto che ha appunto fatto emergere dei campanelli d’allarme preoccupanti per la mamma che immediatamente ha cercato di indagare sulla questione. Un malessere che è subentrato quando Beatrice Valli era incinta della sua seconda figlia; una gravidanza – come da lei raccontato – già difficile da affrontare dal punto di vista psicologico e fisico. Le condizioni del suo primo figlio, Alessandro, hanno dunque reso quella fase ancor più ostica e debilitante.

Beatrice Valli incinta del quinto figlio?/ Lei rompe il silenzio sui social: “Sto facendo una cura…”

Beatrice Valli e il malessere del figlio Alessandro: “Non si spiegava il comportamento del papà…”

“Ha avuto una fase in cui diceva che non si sentiva nel corpo di quello che stava vivendo, come se gli parlasse…” – ha spiegato Beatrice Valli a One More Time di Luca Casadei – “Chiudevo le finestre per paura di questo suo momento… Molte volte lo trovavo fuori a guardare il cielo”. Difficile immaginare il grado di apprensione che l’influencer abbia potuto provare per suo figlio Alessandro; una criticità che ha comunque affrontato con razionalità e soprattutto con le giuste contromisure per aiutare il primogenito a superare quella fase delicata.

Beatrice Valli ha trovato manforte in una psicoterapeuta che ha aiutato lei e suo figlio Alessandro a ricostruire le ragioni alla base di quel malessere. E’ emersa – come raccontato a One More Time – una sorta di dissidio per via del rapporto con il padre, scandito da mancanze e rifiuti; aspetti che hanno dunque alimentato una situazione complicata dal punto di vista emotivo: “…Non si spiega come mai suo padre non lo vuole, si sente inadeguato”. Alessandro – figlio di Beatrice Valli – con il tempo ha imparato ad affrontare quelle emozioni: “Adesso sta meglio… E’ tanto legato a me e sente il bisogno di sentirsi collegato per sentirsi sicuro, parliamo tantissimo”.