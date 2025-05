Beatrice Valli spiazza con una dichiarazione inaspettata sul suo rapporto con il marito Marco Fantini. Ma, facciamo un passo indietro. Beatrice e Marco si sono conosciuti oltre dieci anni fa a Uomini e Donne, quando l’influencer scese per corteggiare Marco. Quando partecipò al dating show, Beatrice era già madre di Alessandro, il suo primo figlio, che all’epoca aveva circa un anno e mezzo. Durante il percorso del programma, tra i due nasce un amore che conquista il pubblico e che, nonostante le difficoltà, continua ancora oggi. Difatti, insieme hanno avuto altre tre figlie e, diversi mesi fa, sono convolati ufficialmente a nozze.

Tuttavia, poco dopo la scelta di Marco, la loro relazione ha vissuto un momento di crisi che li ha portati ad allontanarsi per un periodo. Sebbene i fan fossero consapevoli della pausa, né Beatrice né Marco avevano mai rivelato i motivi dietro quella rottura, limitandosi a tornare a mostrarsi insieme sui social senza spiegazioni. A distanza di anni, però, Beatrice è tornata a parlare di quel periodo durante un’intervista al podcast One More Time, svelando di aver avuto un breve riavvicinamento al suo ex, padre del suo primo figlio.

Beatrice Valli e la pausa con Marco Fantini: il retroscena

“Lascio Marco e dopo qualche giorno sono al cinema con il papà di Alessandro e abbiamo un momento intimo. Ma, il giorno dopo parlo con Nicholas, ci vediamo e diciamo ‘ma cosa abbiamo fatto. Io non ti stimo, tu non mi stimi, non vogliamo stare insieme’. Poi ne ho parlato con la psicoterapeuta“, ha raccontato Beatrice Valli durante l’intervista al podcast One More Time.

Dopo la rottura con Marco, Beatrice aveva quindi tentato di riallacciare il rapporto con Nicholas, padre di suo figlio Alessandro, arrivando anche a vivere un momento di intimità con lui. Ma, si è presto resa conto che non era l’uomo che desiderava avere al suo fianco e di essere ancora innamorata di Marco. Di conseguenza, per farsi perdonare, ha preso la decisione di lasciare tutto e raggiungere l’ex tronista a Milano, così da non dover più vivere la loro storia a distanza. Da quel momento, i due non si sono più lasciati, tanto da avere altre tre figlie e costruire una splendida famiglia.

