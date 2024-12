Lotta aperta tra Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Karina Cascella. Ad iniziare la briga è stata proprio quest’ultima che ha criticato sulla falsa riga di Selvaggia Lucarelli il comportamento di alcuni influencer, i quali vanno spesso a scrocco grazie all’hashtag #suppliedby. Ed è qui che l’ex opinionista di Uomini e Donne ha attaccato la moglie di Marco Fantini, dandole pubblicamente della “scroccona”. La Cascella ha dichiarato di trovare estremamente in giusto questo stile di vita, attaccando tutti coloro che per la fama vivono nell’agio.

Si tratta di una dura battaglia di cui si parla sempre di più quella degli influencer “scrocconi“, che tramite qualche storia di “ringraziamento” sui social, portano a casa bottini non da poco dalle grandi aziende, creando ancor più divario e diseguaglianza sociale. Insomma, a parte gli aspetti sociologici del caso, a Beatrice Valli non è di certo sfuggito l’insulto pubblico e a modo suo ha voluto replicare senza mezzi termini. Come? Lo ha fatto tramite i social, scrivendo una frase che ha spiazzato i fan e ha acceso la polemica.

Beatrice Valli, Carina Kascella risponde al reel di Instagram: “Sii quel tipo di donna che paga…”

L’influencer Beatrice Valli, oggi residente in una splendida casa a Milano con i suoi quattro figli e il marito Marco Fantini, non le manda a dire a chi la accusa di “disonestà”. E così ha condiviso un reel su Instagram nelle stories, con una risposta piccata nei confronti della Cascella: “Sii quel tipo di donna che eleva l’energia nell’ambiente. Ci sono già abbastanza frustrati in giro!“. Questa la frase incriminata, che ha subito scosso i seguaci di Beatrice Valli. I follower hanno però capito tutto solo con la didascalia aggiunta poi dall’influencer.

“Ed ecco qui, la parola giusta è FRUSTRATI“, ha aggiunto la Valli, chiarendo involontariamente a chi si riferisse. Katerina Cascella ha poi risposto con un’altra storia: “Sii quel tipo di donna che tira fuori la carta dal portafogli o i contanti e non scrocca dall’ambiente che la circonda“. Insomma, scontro aperto e totalmente inaspettato tra le due donne dal carattere deciso. Ormai si sa, da anni non si sopportano e si sembrano essere totalmente incompatibili. Riusciranno prima o poi a deporre l’ascia di guerra? Per ora di pace proprio non si parla.