Uomini e donne, Beatrix esce con Brando e Cristian/ La corteggiatrice contesa tra i tronisti

Uomini e donne, Beatrix strega i neo tronisti rivali Brando e Cristian

Tra i grandi protagonisti di Uomini e donne diventano trend nel web i neo volti TV e streaming della corteggiatrice Beatrix e i tronisti Brando e Cristian.

Questo, per lo spoiler dell’influencer Lorenzo Pugnaloni sulla nuova stagione di Uomini e donne, la cui messa in onda é prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Beatrix, così come é nominata dalla fonte-spoiler- é una new entry tra i nuovi volti pretendenti alla ricerca dell’amore, al trono classico di Uomini e donne, mentre i nomi di Brando e Cristian sono tra i neo eredi al titolo di tronisti, chiamati alla “scelta” della dolce metà.

Beatrix, futura erede al trono classico?

“Per quanto riguarda il trono over c’è stata una mega lite tra Aurora e Gianni; gli animi si sono scaldati un sacco Fake news quello che girava su Tinì, nella registrazione di oggi era presente, perciò confermatissima

anche lei. È solamente stata assente in alcune puntate – si apprende dello spoiler sullo start di Uomini e donne, di rientro in TV dalle vacanze estive registratosi il 6 settembre -. Ancora assente Armando. Al momento si direbbe definitiva la sua non

partecipazione all’edizione; vedremo

più avanti Beatrix ha fatto 2 esterne, una con Brando e una con Cristian. A quest’ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l’altro tronista, si è un po’ arrabbiato e ha preferito alzarsi dal centro studio e risedersi”.

Insomma, a partire dalla prima puntata in onda sulle reti Mediaset l’11 settembre 2023, il rinnovato format di Uomini e donne prevede un rientro in studio settembrino piuttosto infuocato, con la possibile configurazione di un primo triangolo amoroso esplosivo.

Il possibile poliamore vedrebbe Beatrix imporsi come la perfetta candidata al trono di futura tronista, allo start della sua nuova esperienza televisiva alla corte di Maria De Filippi. Questo, dal momento che lei é particolarmente desiderata, tra i due fuochi del trono maschile, Brando e Cristian.

