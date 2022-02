Uomini e Donne/ Beffa per Luca Salatino in arrivo? La confessione di Soraya

Uomini e Donne, anticipazioni e news

Luca Salatino, dopo non essere stato la scelta di Roberta Ilaria Giusti, ha accettato immediatamente il trono di Uomini e Donne per cercare l’amore. Il percorso del tronista è partito subito a mille con la conoscenza di diverse corteggiatrici. Dopo aver eliminato Eleonora non riuscendo a fidarsi di lei dopo una serie di segnalazioni, Luca si è concentrato sulla conoscenza con le altre ragazze. In particolare, nelle ultime esterne, ha portato Soraya, una ragazza che l’ha colpito immediatamente e per la quale ha una forte attrazione fisica. L’attrazione di Luca Salatino è ricambiata? A svelarlo è la stessa Soraya che si è raccontata sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

“All’inizio ero molto titubante perché non mi sembrava il mio tipo. Ho sempre avuto a fianco uomini pieni di sé e super competitivi. Però esteticamente lo trovavo molto bello. Quindi mi sono detta che, dopo quattro anni da single, era il momento di vedere se era cambiato qualcosa e se Luca poteva sorprendermi. E infatti così è stato”, ha detto Soraya.

Luca Salatino, Sorata sarà la sua scelta a Uomini e Donne?

Il percordo di Luca Salatino a Uomini e Donne sarà ancora lungo. Tuttavia, il feeling e l’attrazione fisica nei confronti di Soraya spingono a credere che con la corteggiatrice il rapporto andrà ancora avanti. Giunta in trasmissione con titubanza, Soraya non nasconde di essere stata piacevolmente colpita.

“Luca me lo immaginavo proprio così. Avevo seguito anche mentre corteggiava Roberta, e mi era apparso subito una persona dolce, dalla battuta pronta e capace di metterti a tuo agio. Mi ha fatto tanto ridere quando abbiamo cantante. È bello avere a che fare con una persona così espansiva, sono stata molto belle nell’esterna con lui […] Luca finora rispecchia molte delle caratteristiche che vorrei in un ragazzo. Poi è Acquario come me, credo che siamo più simili di quanto non possiamo immaginare”, ha concluso il tronista.

