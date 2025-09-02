Niente trono per Nadia Di Diodato che il pubblico di Uomini e Donne si aspettava di rivedere in trasmissione.

Chi si aspettava di vedere Nadia Di Diodato sul trono di Uomini e Donne è rimasto fortemente deluso. Durante le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, infatti, gli unici tronisti presentati sono Flavio Ubirti e Cristiana Anania che hanno cominciato a conoscere i rispettivi pretendenti. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione dell’1 settembre 2025, tuttavia, pare che in studio fosse presente un terzo trono sul quale non si è accomodato nessuno.

Non è da escludere, tuttavia, che un nuovo tronista possa essere presentato già oggi nel corso della nuova registrazione. Quel che è certo, almeno per il momento, è che non sarà Nadia Di Diodato la nuova tronista come, invece, speravano i fan del dating show di canale 5 che hanno seguito il percorso di Nadia come corteggiatrice nella scorsa stagione.

Ecco perché Nadia Di Diodato non sarà a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato continua a lanciare messaggi social facendo capire ai followers che non sarà a Uomini e Donne. La scorsa settimana, durante le prime registrazioni della nuova stagione, Nadia Di Diodato ha pubblicato una storia svelando di essere in piscina a godersi il sole. Ieri, invece, in occasione della nuova registrazione, era comodamente a casa sua mentre faceva colazione.

Il non ritorno di Nadia a Uomini e Donne come tronista ha deluso le aspettative del pubblico che, tuttavia, sperano di poterla vedere nella seconda metà della stagione. Ad oggi, tuttavia, Nadia appare concentrata sulla sua vita tra studi e lavoro. Avrà tempo per tornare a Uomini e Donne per provare a cercare nuovamente l’amore? Dall’altra parte, tuttavia, c’è anche ci spera di vederla serena e innamorata anche lontano dal programma che le ha regalato popolarità ma non la storia d’amore con Gianmarco Steri che le ha preferito Cristina Ferrara.

