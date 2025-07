Sono ormai passate alcune settimane da quando Raffaella Scuotto ha annunciato la separazione da Brando Ephrikian, una comunicazione che ha spiazzato i tanti fan della coppia, che continuano a sperare in un riavvicinamento. Se l’ ex corteggiatrice ha deciso di scrivere un messaggio piuttosto chiaro, in cui ha lasciato intendere come sia stato necessario lasciare l’ex tronista, lui è stato decisamente più vago, ma adesso ha condiviso una dedica che pare proprio essere rivolta alla sua ex.

Raffaella aveva parlato di troppi alti e bassi e del fatto che aveva iniziato a stare male, mentre Brando aveva annunciato una pausa dai social per ritrovare se stesso, pausa che è durata molto poco. Proprio dal suo profilo Instagram – dove praticamente non ha mai smesso di pubblicare – ha condiviso quello che sembra essere un pensiero per la sua ex.

Brando fa una dedica a Raffaella, come l’ha presa lei?

Raffaella Scuotto sta continuando la sua attività da influencer mentre Brando continua a presenziare a una serie di eventi in giro per l’Italia come dj. Entrambi non hanno più parlato della rottura, ma adesso è stato l’ex tronista – che è stato a Salerno per lavoro, città vicino a Napoli, dove vive la Scuotto – ha condividere una bellissima immagine della luna con la scritta: “Guardiamo la stessa luna“.

Come si vede dall’immagine Brando ha aggiunto un emoticon del sospiro, come se la cosa lo facesse pensare o addirittura lo rattristasse. Era inevitabile che in quella foto con tanto di messaggio tutti ci intravedessero una velata dedica a Raffaella. Del resto si sono lasciati da poco e sarebbe del tutto normale che lui pensi ancora a lei, ma mentre la prima volta che si sono lasciati è subito corso a Napoli per riconquistarla, questa volta pare che abbia “accettato” la sua decisione.

L’immagine di Brando è rimbalzata un po’ ovunque, soprattutto nei gruppi dedicati alla coppia nata a Uomini e Donne, per cu l’avrà sicuramente vista anche Raffaella. Ma come ha reagito l’ex corteggiatrice? La Scuotto ha continuato le sue normali pubblicazioni sui social, quelle legate ai prodotti per la cura di pelle e capelli che sponsorizza, immagini della sua adorata sorellina, ma nulla che possa essere interpretato come una risposta alla dedica di Brando.

Un silenzio che ha subito spento le speranze di chi vorrebbe rivedere ancora una volta Brando e Raffaella assieme. Questa volta, però, la rottura potrebbe essere definitiva, a differenza della prima volta – stando a quanto entrambi stanno facendo sui social – non sembrerebbe che si siano incontrati di nuovo. L’ex corteggiatrice ha anche lasciato intendere che vorrebbe organizzare un viaggio da sola per il suo compleanno, cosa che forse avrebbe dovuto fare con Brando se fossero stati ancora assieme.