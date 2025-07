Brando Ephrikian, dolce dedica per l’ex fidanzata Raffaella Scuotto? I fan sperano in un riavvicinamento

E’ finita davvero oppure no? La storia infinita tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto prosegue tra alti e bassi, rotture e riavvicinamenti. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato un dolce messaggio mentre era in vacanza, forse rivolto proprio all’ex fidanzata Raffaella. “Guardiamo la stessa luna”, ha scritto sui propri canali social Brando Ephrikian. Benché stia trascorrendo momenti di grande spensieratezza a Positano, insieme ad alcuni amici, alcuni fan non hanno fatto a meno di notare il lato malinconico del trevigiano, che sentirebbe moltissimo la mancanza di Raffaella Scuotto.

Maurizio Rocchi e Cristina: cos'è successo dopo Uomini e Donne?/ La dolce dedica di lui

Ricordiamo che la coppia è uscita da Uomini e Donne circa un anno fa e da allora la loro relazione ha vissuto fasi molto altalenanti. Brando e Raffaella si erano lasciati poco dopo il programma di Maria De Filippi, per poi tornare insieme nel periodo di Capodanno.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, le “ferite profonde” della corteggiatrice si sono rimarginate?

In una interessante intervista rilasciata a Verissimo, la coppia aveva spiegato di aver vissuto momenti molto difficili a causa di persone terze (si era infatti parlato di possibile tradimento come causa della rottura). Ma dopo un periodo tutto sommato positivo, la crisi è tornata ad aleggiare su Raffaella e Brando, che hanno troncato nuovamente. L’ex corteggiatrice napoletana non ha spiegato i motivi della rottura, così come lo stesso Brando è rimasto sul vago.

Cosimo Mino Dadorante: da imprenditore a influencer?/ Il gesto social dell'ex Uomini e Donne

Lei però aveva parlato di “ferite profonde”, senza negare i contatti odierni con l’ex fidanzato, che in un modo o nell’altro è rimasto nella sua vita. Parole che hanno fatto ben sperare i tanti fan della coppia e il pubblico di Uomini e Donne. L’ultima dedica “criptica”, ma forse non troppo, di Brando Ephrikian alimenta ancora le speranze.