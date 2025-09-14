Brando Ephrikian, dopo la rottura con Raffaella Scuotto - conosciuta a Uomini e Donne - potrebbe aver trovato un nuovo amore.
Tra le coppie recenti nate a Uomini e Donne, un ruolo di spicco è da legare al nome di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto; lui è stato tra i tronisti più apprezzati proprio per l’attitudine dimostrata durante il percorso. L’ex corteggiatrice è stata amata per le medesime ragioni; il risultato è stato ovviamente quello di un grande seguito anche nei mesi a seguire, fino ai tempi più recenti che purtroppo non raccontano di un amore tutto rese e fiori, anzi.
Già lo scorso anno erano giunti alla rottura; poi, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto decisero di rinnovare quel sentimento nato a Uomini e Donne concedendosi una seconda possibilità. Poche settimane bastarono per rendere noto ad entrambi che forse le divergenze erano di fatto incolmabili e insuperabili. Di recente, dunque, la nuova rottura per la coppia e subito un turbinio di rumor ha portato le sorti della coppia al centro dell’attenzione. Tra gli ultimi interrogativi, spicca in particolare: Brando Ephrikian ha una nuova fidanzata dopo la rottura con Raffaella Scuotto?
Brando Ephrikian ha già dimenticato Raffaella Scuotto? Spuntano le voci di una presunta nuova fidanzata
Ad insinuare il dubbio è Deianira Marzano che – come riporta Isa e Chia – sui social ha proposto una segnalazione ricevuta che si lega appunto all’interrogativo proposto in precedenza: “Brando Ephrikian e la nuova fidanzata”. Scrive così l’esperta di gossip a corredo di una foto che ritrae l’ex tronista di Uomini e Donne in un locale con al fianco una ragazza bionda, molto vicina a lui. Non è chiaro se siano presenti altre persone o se si tratti semplicemente di una cena tra amici. Resta però il dubbio che Brando abbia effettivamente voltato pagina dopo la storia d’amore con Raffaella Scuotto. Considerando l’attenzione social, se realmente è nato un nuovo amore per Ephrikian sarà proprio il wrb a darne conferma nei giorni/settimane a seguire.