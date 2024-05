Uomini e Donne: Brando Ephrikian, la dedica per suo nonno Ciccio/ “Quando giocavo a calcio…”

Lo abbiamo conosciuto sul trono di Uomini e Donne, ne abbiamo apprezzato l’essenza genuina e determinata; ma soprattutto, abbiamo vissuto con lui l’emozionante percorso che l’ha portato a scegliere come donna al suo fianco Raffaella Scuotto. Stiamo parlando di Brando Ephrikian, protagonista dell’ultima annata nel dating show e che adesso si gode la meritata notorietà e la quotidianità all’insegna dell’amore e degli obiettivi professionali.

SCELTA DANIELE PAUDICE A UOMINI E DONNE: CHI È? GAIA/ Lei risponde sì: polemiche sul web

Tra le passioni di Brando Ephrikian, come da lui stesso raccontato, spicca il mondo del calcio: contesto dove ha tentato di costruire un proprio futuro e coltivando il sogno grazie ad una persona speciale, suo nonno Ciccio. Come riporta Leggo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affidato ai social un toccante pensiero dedicato al nonno proprio in riferimento al costante supporto nel coltivare la sua passione calcistica.

Marika Abbonato, chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne/ "Presa da lui" ma la scelta…

Brando Ephrikian, parole al miele per suo nonno Ciccio: “Non smetterò mai di ringraziarlo…”

“Dovete sapere che quando ancora giocavo a calcio, oltre a tutti gli allenamenti settimanali, venivo qui nel giardino da mio nonno ciccio ad allenarmi per migliorare”. Inizia così il discorso su Instagram scritto da Brando Ephrikian ricordando il suo amato nonno e come il giardino della sua casa sia stato una sorta di campo di allenamento supplementare. “Con la giusta mentalità e determinazione è possibile superare i propri limiti e raggiungere livelli sempre più alti nel proprio percorso sportivo”.

Gaia Gigli, chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne/ È la scelta? Il pronostico del web

Dopo aver sottolineato come quelle sessioni aggiuntive nel giardino di suo nonno Ciccio fossero alimentate dalla grande determinazione di migliorarsi dal punto di vista calcistico, Brando Ephrikian – come riporta Leggo – ha poi aggiunto: “Per raggiungere il massimo potenziale è importante avere determinazione, costanza e impegno. Mio nonno Ciccio è stato fondamentale per il mio percorso calcistico, sempre presente. Tutti gli allenamenti, tutte le partite; non smetterò mai di ringraziarlo per questo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA