Uomini e Donne, Brando Ephrikian: nuova fidanzata dopo Raffaella Scuotto? Lui sbotta: "Cazza*e infamatorie, non credete a ciò che leggete"

Da giorni è finito al centro del gossip Brando Ephrikian, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha scelto di lasciare il programma con la corteggiatrice Raffaella Scuotto. La relazione tra i due giovani non è durata e dopo crisi ed alti e bassi i due nei mesi scorsi hanno annunciato la rottura. E nel frattempo Brando è finito al centro del gossip accostato a nuove fidanzate vere o presunte. Nelle ultime ore, inoltre, il giovane è stato paparazzato insieme ad una ragazza bionda e ciò ha fatto esplodere il gossip. Sui social hanno iniziato a circolare le voci che la misteriosa ragazza sia la nuova fidanzata di Brando Ephrikian e per tale motivo il giovane è sbottato.

Brando Ephrikian si è sfogato duramente contro le voci di una presunta fidanzata ed il gossip che strumentalizza la sua vita privata. Sui social, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è sbottato: “Un ringraziamento speciale va a tutti i Cupido non richiesti che vogliono far parte della mia vita sentimentale, cercando di accostarmi a presunte fidanzate che sinceramente in questo momento non voglio e non cerco, tramite foto tagliate male o risalenti a mesi fa. Non credete a tutto quello che leggete sui social: spesso sono cazza*e infamatorie. Noi ci mangiamo la nostra uva e vaffan* a tutti i pezzi di me**da che vogliono infamare!”.



Brando Ephrikian sbotta dopo la rottura con la sua fidanzata Raffaella Scuotto: cos’è successo

Brando Ephrikian in maniera netta, chiara e dura ha voluto far chiarezza sulla sua vita privata. Ha ammesso di non avere nessuna relazione e che non c’è una nuova fidanzata nella sua vita e successivamente l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche spiegato e messo in chiaro che non cerca una compagna, non vuole alimentare gossip e insinuazioni e soprattutto non vuole che venga strumentalizzata la sua vita sentimentale dopo la non facile rottura con Raffaella Scuotto. Brando e Raffaella si sono lasciati nel luglio scorso per divergenze caratteriali. Conosciuti a marzo 2024 nel dating show di Canale 5 i due più volte si erano separati prima della rottura definitiva.