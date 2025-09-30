Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, l'ex Uomini e donne ammette: "Non mi strapperei i capelli, ma vederla con un altro mi darebbe noia"

Brando Ephrikian torna a parlare della relazione finita con Raffaella Scuotto, i due si sono lasciati dopo aver fatto sognare buona parte dei fan di Uomini e donne. Il giovane ha parlato a Lorenzo Pugnaloni, rievocando la relazione e parlando della possibilità di vedere la ragazza ripartire dal punto di vista sentimentale. L’emozione sicuramente non sarebbe indifferente: “Che effetto mi farebbe se lei dovesse fidanzarsi? In tutta onestà sicuramente mi farebbe male, sarei ipocrita a dire il contrario. Comunque ci siamo lasciati da poco ed è una persona con cui ho condiviso quasi un anno e mezzo…

Diretta Freeze - Chi sta fermo vince! Oggi 30 settembre 2025/ Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello in puntata

E quindi sarebbe ipocrita dire ‘No, non mi tocca’. Sicuramente non mi strapperei i capelli, non sono il tipo di persona che obbliga un’altra a stare con me, quindi se le cose sono andate così è perché dovevano andare così” ha detto l’ex fidanzato di Raffaella che però ha ammesso di aver compreso la situazione. Insomma, in ogni caso Brando Ephrikian sta pensando alla sua vita e accetterebbe qualsiasi decisione della ragazza, riconoscendo la fine della storia.

Loredana Bertè e Renato Zero si abbracciano sul palco dopo la pace/ Perchè hanno litigato? "Il tempo stringe"

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne

Nei giorni scorsi i follower di Raffaella Scuotto hanno notato alcuni sguardi particolari della ragazza. In molti hanno ipotizzato che fossero rivolti a Federico Nicotera, anche lui ex volto di Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo la fine della sua storia d’amore con Carola Carpanelli, è stato accostato a diverse presenze femminili, tra cui la stessa Raffaella Scuotto.

E l’ex protagonista di Uomini e donne si è sfogata così sulle voci riguardanti la presunta liaison con Federico Nicotera: “L’ho incontrato una sera in un locale, punto. Non so nient’altro della sua vita, abbiamo chiacchierato dieci minuti perché è amico di Lavinia

Francesco Paolantoni, chi è: presto protagonista di Pechino Express/ L'amore con Paola da 40 anni