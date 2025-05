Uomini e Donne, Francesca Polizzi si sfoga: “Mi hanno rubato l’auto” ma la realtà e diversa

Brutto imprevisto per Francesca Polizzi, l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: le hanno rubato l’auto, o meglio, così credeva la 23enne palermitana che sui social si è lasciata andare ad un lungo sfogo prima di accorgersi, ore dopo, che la macchina l’aveva semplicemente parcheggiata da un’altra parte. Andando con ordine, nelle scorse ore Francesca Polizzi si è sfogata sui social rivelando di essere rimasta vittima del furto dell’auto

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Polizzi ha raccontato del furto sottolineando come nella sua città fosse ‘normale amministrazione’ perché una determinata tipologia di auto è la preferita dei ladri : “Per me è normale amministrazione perché le cinquecento, io e mia mamma condividevamo una cinquecento perché a lei piacciono queste macchine, le cinquecento così come le panda sono il bottino privilegiato dei ladri di macchine a Palermo quindi per me era una cosa scontata e banale che sarebbe successa prima o poi…”

Francesca Polizzi, l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: “Alcune cosa vanno accettate”

L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Francesca Polizzi nonostante fosse convinta che le avessero rubato la macchina aveva reagito con filosofia. Prima ha racconta che circa due mesi fa le era già successo. In estrema sintesi doveva andare all’aeroporto perché aveva il volo per Roma e la mattina sua madre si era accorta che le avevano rubato l’auto. Per fortuna era riuscita non perdere il volo grazie al passaggio di un’amica ma la macchina l’hanno ritrovata molto tempo dopo e fatta a pezzi.

E poi Francesca Polizzi ha ammesso che questa esperienza le è stata di insegnamento: “Questa esperienza mi ha fatta capire quanto io sia cresciuta rispetto al passato perché prima se succedeva qualcosa di brutto me la prendevo tantissimo e ci rimanevo molto male adesso invece se non ho il controllo su qualcosa lo devo solo accettare e in generale se succede qualcosa su cui noi non possiamo fare nulla è inutile incaz*arci e stare male, bisogna accettarlo.” Alcune ore dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una foto della sua auto, segno che non c’era stato nessun furto, insomma tutto è bene ciò che finisce bene.