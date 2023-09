Uomini e Donne cambia orario/ Puntate ridotte: ecco la nuova programmazione del dating show di canale 5

Uomini e Donne torna in onda l’11 settembre

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente cominciata con la ripresa delle registrazioni delle prime puntate che stanno già regalando grandi colpi di scena. Oltre alla presentazione dei nuovi tronisti Christian, Brando e Manuela Carriero, Maria De Filippi ha concesso ampio spazio non solo alle dame e ai cavalieri del trono over che cercano ancora l’amore come Gemma Galgani, ma anche alle coppie che sono nate all’interno dello studio e che durano ancora come quella di Ida Platano e Alessandro Vicinanza e quelle che si sono dette addio come Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Le prime puntate già registrate saranno così trasmessa durante la prima settimana di programmazione del dating show di canale 5 che torna in onda lunedì 11 settembre. Tuttavia, rispetto alla scorsa stagione, ci sarà un’importante novità per il programma di Maria De Filippi.

Il nuovo orario di programmazione di Uomini e Donne

L’orario di partenza di Uomini e Donne resta lo stesso, ma cambia la durata delle puntate. L’appuntamento con il dating show è fissato alle 14.45 su canale 5. Tuttavia, se gli scorsi anni Maria De Filippi, i tronisti, le dame e i cavalieri del trono over facevano compagnia ai telespettatori fino alle 16.10, quest’anno lo show durerà fino alle 15.53 per poi lasciare spazio alla soap opera La promessa che poi cederà il testimone a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

Con l’inizio del Grande Fratello, poi, la programmazione di canale 5 dovrebbe subire ulteriori cambiamenti per dare spazio anche al daytime del reality show condotto da Alfonso Signorini.

