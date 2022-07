Uomini e donne, Camilla Mangiapelo rompe con Riccardo Gismondi/ “La cosa è delicata..

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si lasciano: cosa emerge sugli ex Uomini e donne

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono la nuova coppia esplosa tra quelle nate a Uomini e donne. I due ormi ex protagonisti del dating-show di Maria De Filippi si riservano entrambi della facoltà di non esporsi in merito alla rottura annunciata, giunta in rete come un fulmine a ciel sereno per i fedeli sostenitori della storica coppia nata nel piccolo schermo. Eppure ad ad annunciare la rottura via social è stata proprio l’ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo, che al termine del trono classico condotto da Riccardo Gismondi si rivelò essere l prescelta dell’ormai ex tronista. E riattivatasi in queste ore via social, in replica agli ultimi quesiti ricevuti di follower più curiosi, Camilla Mangiapelo si è espressa nuovamente sulla rottura con Riccardo Gismondi, confermando la rottura con l’ex tronista e la scelta di rispettare la sua privacy unitamente a quella dell’ormai ex compagno.

“Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. Non cambia ciò che ho già detto. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei ami speculare”, sono le testuali dichiarazioni che Camilla ha riportato tra le Instagram stories, incalzata dai fan rispetto alla verità legata all’inaspettata rottura con Riccardo Gismondi. Dunque, Camilla ammette che la rottura con Riccardo sia una “cosa delicata”, il che lascia intendere che non si escluderebbe la pista di un tradimento tra i due storici compagni.

Ma quali sono le sensazioni dell’ex corteggiatrice e soprattutto come sta ora lei, rispetto alla rottura con Riccardo? L’ex corteggiatrice fa sapere agli internauti che sta lavorando su stessa per riprendere in mano la sua vita e che al momento vive emozioni tra loro contrastanti tra loro. “Ci vuole del tempo per ritrovare i propri equilibri”, aggiunge inoltre l’ex corteggiatrice di Uomini e donne tra le stories rivelatrici. L’altro quesito degli internauti è se lei abbia pensato di liberarsi del tatuaggio Hakuna Matata, fatto con Gismondi. La risposta non lascia dubbi: “Non sono solita rinnegare le cose che ho fatto, resterà dov’è”.

