Uomini e Donne, Carlo Marini e il retroscena su Manuela Carriero/ “Ho sbagliato una cosa. E Ida Platano…”

Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne, fa il mea culpa sul rapporto con Manuela Carriero

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Carlo Marini, ammette di aver preso decisioni sbagliate nel suo rapporto con Manuela Carriera. Infatti ad un certo punto il ragazzo aveva deciso di fare un passo di lato, anche per via della situazione stagnante con Manuela. In una intervista rilasciata a Casa Lollo, il corteggiatore ha parlato della sua esperienza televisiva, affrontando diversi punti caldi. A partire dal motivo che lo ha spinto a candidarsi come corteggiatore: “Uomini e Donne? E’ partito tutto per gioco. Ero con un amico e scrollando TikTok e Instagram, lui vede un video di Uomini e Donne e mi dice ‘perché non vai lì?’ Così ho mandato la richiesta, mi piace uscire dalla mia zona di comfort”, ha spiegato Carlo Marini.

La sua avventura in tv non si è evoluta come sperava, ma ha comunque portato a casa ricordi positivi. “E’ stata burrascosa ma bellissima come esperienza. Anche a livello umano, la consiglio a tutti per uscire dalla propria routine e conoscere persone davvero eccezionali. E’ stato anomalo trovarsi solo Manuela davanti perché non era il mio prototipo. Però mi sono dato l’opportunità di conoscerla e viverci”.

I retroscena dell’ex corteggiatore: “La prima esterna…”

Nel corso dell’intervista, Carlo Marini spiega di non essersi vissuto come avrebbe voluto le esterne con Manuela, né di essersi aperto realmente. “La prima esterna l’ho vissuta malino, perché non la conoscevo bene. Non seguivo Temptation, non volevo vedere video che mi mandavano di cose passate, ma non volevo che il mio giudizio derivasse da una esperienza passata. Le persone cambiamo velocemente, poteva essere stata portata da scelte dettate dal contesto, non mi sono fatta fuorviare da questa cosa”, ha spiegato l’ex corteggiatore.

Quando lei voleva abbandonare il trono, a quanto pare, anche lui aveva deciso di farsi da parte: “Con lei ho fatto un percorso molto lineare. All’inizio ho sofferto un po’ la cosa di non riuscire a conoscerla in maniera chiara con il fatto che c’erano altri corteggiatori. […] A causa dei tempi televisivi ho detto le cose in modo diretto e in fretta, ho sbagliato”. Curioso l’interesse mostrato nei confronti di Ida Platano, storico volto di Uomini e Donne. “E’ una bellissima donna, amo quando una donna sorride in maniera spontanea e genuina. Non conosco il suo percorso in passato ma sembra molto semplice nei modi e credo che abbia un sorriso buono”, ha detto. Chissà se andrà mai a corteggiarla…











