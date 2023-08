Uomini e Donne, Carola nel mirino degli hater dopo la rottura con Federico/ Lei sbotta: “Davvero delusa!”

Carola Carpanelli sotto accusa dopo la rottura con Federico Nicotera: lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Sono ormai trascorse settimane da quando Carola Carpanelli e Federico Nicotera hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Una relazione che ha avuto vita breve dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, nonostante i due avessero deciso di andare a vivere insieme sin da subito. Carola e Federico sembravano innamoratissimi, per questo ancora oggi molti fan della coppia continuano ad essere increduli del triste finale della loro storia.

Giulia De Lellis choc: "Ho il Neuroma di Morton"/ "Fitte, nausea, ho pensato di morire dal dolore"

Qualcuno però va oltre, attaccando sui social sia Federico che Carola e chiedendo in continuazione che tornino insieme. Un atteggiamento di fronte al quale l’ex corteggiatrice ha deciso di dire basta, replicando a tono ad alcuni commenti ricevuti sotto uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram.

Carola Carpanelli risponde piccata al commento di un hater

C’è chi le ha scritto che, dopo la fine della sua storia con Federico, non trova più il senso di seguirla; commento al quale Carola ha così risposto: “Sicuro io dormo lo stesso. Dietro la coppia siamo delle persone, se non ve ne siate accorti. Se volete la fiaba con il principe azzurro meglio se vi guardate un film”. C’è invece chi l’ha difesa, trovando assurdo l’atteggiamento di alcuni follower: “Quello che più mi dà fastidio è che gente che continua a sparare cavolate su Federico o a dare consigli su cosa deve fare o non fare Carola, oramai ci permettiamo di intrometterci nella vita di questi ragazzi senza averne il diritto.”, ha scritto un utente.

Carlo Alberto Mancini, frecciatina a Nicole Santinelli?/ L'ex Uomini e Donne: "Quando gli occhi..."

Parole di fronte alle quali Carola, sentendosi finalmente compresa, ha così replicato: “Ti giuro nemmeno mia madre mi dice che fare, io davvero delusa dalla gente in generale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carola Viola (@carolaviolacarpanelli)

LEGGI ANCHE:

Alessandro Sposito: "Pamela? Con la lontananza i problemi piccoli si ingigantiscono"/ L'ex Uomini e Donne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA